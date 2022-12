Proven amb èxit en ratolins una vacuna universal contra la grip que usa tecnologia d’ARNm

Un equip de científics dels Estats Units ha provat amb èxit en models d’animal un prototip de vacuna d’ARNm que conté antígens dels 20 subtipus coneguts dels virus de la grip A i B i que podria servir de base per a una vacuna universal.

Segons va detallar recentment un article publicat a la revista Science, la vacuna va produir alts nivells d’anticossos creuats i específics per a cada subtipus en ratolins i fures, i va aconseguir protegir els animals contra els símptomes de la malaltia i la mort després de la infecció amb ceps de la grip.

Aconseguir una vacuna universal contra la grip és un dels principals objectius de salut global, ja que és difícil anticipar cada any quin cep de grip causarà la propera pandèmia.

Només a Espanya, el 2020, aquest virus, que és especialment greu en els més grans de 64 anys i en grups de risc, va causar més de 600.000 casos, 1.800 ingressos a la UCI i 3.900 morts, segons l’Institut de Salut Carles III.

Atac a tots els subtipus

A diferència d’altres prototips que contenen un conjunt reduït d’antígens compartits entre subtipus del virus, aquesta vacuna inclou antígens específics de cada subtipus. Inspirada en l’èxit de les vacunes d’ARN contra el SARS-CoV-2, l’equip liderat per Claudia Arévalo, de la Universitat de Pennsylvania, va preparar 20 ARNm diferents encapsulats en nanopartícules, la mateixa tecnologia utilitzada per Moderna per desenvolupar les seves vacunes contra el coronavirus.

Cadascun dels ARNs codificava un antigen d’hemaglutinina diferent, una proteïna de la grip altament immunògena que ajuda el virus a entrar a les cèl·lules, apunta l’estudi. Els nivells d’anticossos es van mantenir gairebé estables quatre mesos després de la vacunació als ratolins.

Les vacunes proteiques multivalents produïdes amb mètodes més tradicionals van provocar menys anticossos i van ser menys protectores en comparació amb la vacuna multivalent d’ARNm als animals, segons l’estudi.

Per Adolfo García-Sastre, director de l’Institut de Salut Global i Patògens Emergents de l’Hospital Mont Sinaí de Nova York i autor de diverses patents de vacunes de la grip en desenvolupament clínic, l’estudi és «molt interessant», segons declaracions recollides pel Science Media Centre (SMC).

L’estudi demostra la capacitat de poder desenvolupar vacunes multivalents d’mRNA que siguin capaces d’immunitzar alhora contra 20 o potser més antígens diferents. En aquest cas són antígens de virus de la grip que engloben tots els possibles subtipus i variants del virus de la grip, inclosos els que tenen un potencial pandèmic». Les vacunes actuals de la grip no protegeixen contra els virus amb potencial pandèmic, però aquesta vacuna, «si funciona bé en persones, aconseguiria això».

Proves en voluntaris

En qualsevol cas, malgrat ser un estudi preclínic molt prometedor i que suggereix capacitat de protecció contra tots els subtipus de virus de la grip, «no en podem estar segurs fins que es facin assajos clínics en voluntaris», conclou l’investigador espanyol.

A més, en una Perspectiva relacionada publicada a Science, Alyson Kelvin i Darryl Falzarano, de la Universitat de Saskatchewan (Canadà), adverteixen que «continuen existint interrogants sobre la regulació i la via d’aprovació d’una vacuna d’aquest tipus que es dirigeix ​​a virus de potencial pandèmic però que no estan actualment en circulació humana».