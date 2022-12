Una de cada tres dones de més de 50 anys patirà una fractura per osteoporosi

Metges internistes calculen que fins a una de cada tres dones més grans de 50 anys patirà una fractura relacionada amb l’osteoporosi al llarg de la seva vida, ja que després de la menopausa es produeix un increment de la destrucció d’os amb un descens de la densitat mineral òssia, cosa que incrementa el risc de fractures.

Així es va manifestar durant la taula «Teràpia en osteoporosi» que va tenir lloc en el transcurs del 43è Congrés Nacional de Medicina Interna de la SEMI que es va celebrar dilluns a Gijón.

Els metges coincideixen que hi ha un percentatge important de pacients amb osteoporosi que no rep tractament quan és una patologia «crònica, sistèmica, amb alta prevalença i lligada a la fragilitat i a l’edat» que convé vigilar molt de prop per evitar possibles complicacions com les fractures òssies.

El metge internista i membre del Servei de Medicina Interna de l’Hospital Universitari Río Hortega de Valladolid José Luis Pérez Castrillón va explicar que l’edat és «un dels factors de risc més importants» a l’osteoporosi, i per això les comorbiditats més prevalents en població anciana són les més associades a l’osteoporosi. Destaquen la hipertensió arterial, la malaltia cardiovascular, la diabetis tipus 2, la insuficiència renal crònica i la patologia tiroïdal, va assenyalar.

També hi ha una sèrie de fàrmacs com els corticoides que exerceixen un efecte deleteri sobre l’os mentre que altres poden tenir un efecte beneficiós com les estatines i les tiazides.

En un altre ordre de coses, les reumàtiques constitueixen unes de les malalties cròniques més prevalents, segons un estudi de la Societat Espanyola de Reumatologia que busca visibilitzar aquestes patologies que suposen a Espanya la primera causa d’incapacitat i el segon motiu de consulta a Atenció Primària després de les afeccions respiratòries.

En roda de premsa per presentar l’estudi epidemiològic EPISER, la presidenta de la Societat Espanyola de Reumatologia (SER), Sagrario Bustabad, vadestacar que les malalties reumàtiques, de les quals hi ha més de 200 variants, són grans desconegudes per a l’opinió pública, però a més, són banalitzades i s’atribueixen en exclusiva a l’envelliment quan també apareixen en població infantil i solen debutar entre els 25 i 45 anys.

Prop d’onze milions de persones a Espanya pateixen alguna de les 200 malalties reumàtiques que afecten ossos, músculs i articulacions, així com òrgans vitals com el ronyó o el cor, i fins i tot poden causar la mort. L’artritis reumatoide, la gota, l’espondilitis anquilosant, el lupus erimatós sistèmic, la vasculitis, la fibromàlgia i l’osteoporosi són algunes de les més conegudes i prevalents a la població.