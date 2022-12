La UB identifica un nou marcador de l’anormal funcionament del sistema glinfàtic

Un estudi liderat per la Universitat de Barcelona (UB) ha determinat que els wasteosomes o cossos amilacis, que són estructures que actuen com a contenidors de productes de deixalla al cervell humà, són marcadors que indiquen un mal funcionament del sistema glinfàtic.

La UB va assenyalar dilluns que el sistema glinfàtic s’encarrega de netejar el parènquima cerebral i que fins ara per definir el seu mal funcionament s’utilitzaven expressions com «fallada del sistema glinfàtic» o «disfunció del sistema glinfàtic».

En la recerca, publicada recentment en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), es defineix el concepte d’insuficiència glinfàtica com la incapacitat del sistema glinfàtic per netejar correctament el cervell. Aquesta insuficiència pot ser aguda, crònica o deguda a una fallada del propi sistema o a una sobrepoducció de les substàncies de deixalla, va explicar la UB.

En qualsevol cas, el resultat serà l’acumulació de substàncies de deixalla al parènquima cerebral, concretament a les zones afectades per aquesta insuficiència, va afegir la Universitat de Barcelona.

Una vegada definida la insuficiència glinfàtica crònica, els investigadors han aportat evidències que indiquen que l’augment de wasteosomes o cossos amilacis al cervell humà és una manifestació de la insuficiència crònica del sistema glinfàtic.