Creix la insatisfacció amb la sanitat pública i la meitat dels espanyols demana canvis

La majoria dels ciutadans segueix valorant el funcionament del sistema sanitari públic, encara que una mica menys que fa uns mesos, de manera que la meitat dels espanyols considera que són necessaris canvis fonamentals i fins i tot reformes profundes.

Així es desprèn de la tercera onada del Baròmetre Sanitari publicat dilluns pel Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS), que constata la bona opinió que els espanyols mantenien al novembre sobre els professionals respecte l’estiu, quan es va fer la segona.

La immensa majoria dels ciutadans opta pel sistema públic en cas de poder triar: així ho faria el 68,4% amb l’atenció primària, el 57,3% amb els especialistes, el 75% amb els ingressos hospitalaris i el 71,5% amb les urgències.

Tot i això, i tot i que la meitat (50,5%) encara valora el seu funcionament en general, augmenten els que demanen canvis, que representen ja gairebé la meitat: uns pensen que requereix «canvis fonamentals» (31,9 % davant el 25,5 % de juny) i uns altres creuen que «funciona malament i necessita canvis profunds» (16,8% davant del 15,2%).

La diferència és encara més gran si es compara amb la primera onada del març, quan hi havia un 36,3% de persones amb aquesta opinió, 12 punts menys que ara.

Bona atenció

Sis de cada deu ciutadans que va tenir la necessitat de consultar amb un metge de família per un veritable problema de salut va fer la visita, i la immensa majoria afirma que l’atenció dispensada va ser bona (47,9%) o molt bona (32%), tot i que molts (un 23,3%) van haver d’esperar més d’11 dies i el 18,7% més d’una setmana per tenir una cita. Gairebé la meitat (47,5%), de fet, va trigar tant a tenir-la que ja no va necessitar la consulta i el 27,3% no va arribar a contactar amb el centre mèdic.

Les urgències hospitalàries van ser el servei de la sanitat pública més usat per una mica més de la meitat dels espanyols (51,7%) el darrer any, seguides de les d’atenció primària (42,9 %). Un de cada cinc (21,4 %) hi va romandre entre 4 i 12 hores, el 27,2% menys d’una hora i el 45,4% entre 1 i 4 hores. Igualment, per a vuit de cada deu l’atenció va ser bona (46,4%) o molt bona (32%). El 42,3% dels que van anar a un especialista van ser derivats pel seu metge de família; el 37,9% va haver d’esperar més de 3 mesos i el 36,8% entre 1 i 3. Gairebé cap hospitalització (amb prou feines el 3,5%) va tenir relació amb la covid.

Els espanyols també estan satisfets majoritàriament amb els seus metges especialistes i per al 81,3 % l’atenció que van tenir va ser bona o molt bona; dels que van haver d’ingressar, gairebé dos terços (62,8%) va esperar menys de tres mesos.