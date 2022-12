Una enquesta adverteix que el 80% dels adolescents fa menys exercici físic del recomanat

L’enquesta europea de la salut (2020) constata que el 46,5% dels homes i el 54,8% de les dones no fan exercici físic, però el sedentarisme és més preocupant entre els adolescents. Bàrbara Álvarez, membre de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya, assegura que el 80% dels adolescents no aconsegueixen arribar al mínim marcat per l’OMS: 60 minuts diaris d’activitat física. L’especialista lamenta que l’assignatura d’educació física no hagi variat gens ni mica ni en contingut ni en nombre d’hores lectives en cap de les lleis educatives que s’han aprovat des de la democràcia (la Lomloe és la vuitena).

En primària i ESO, l’educació física no passa de les dues hores lectives a la setmana, una xifra sens dubte insuficient. En primària, el joc és essencial i els nens i les nenes es mouen constantment. Però arriba la secundària i tot es complica. L’ús dels mòbils, la quantitat de deures per realitzar a casa i la menor importància del joc provoca un seriós augment del sedentarisme. «Especialment en noies», apunta Sara Tabares, entrenadora, directora esportiva de l’empresa Performa (València) i autora de l’assaig Elles entrenen, on, precisament, dedica un capítol a les nenes sedentàries.

Alberto Dorado, professor de Gestió Esportiva i Innovació Educativa en la facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport de la Universitat de Castella-la Manxa i professor d’educació física a l’institut Princesa Galiana (Toledo), també reclama més hores lectives. Segons la seva opinió, convertir l’assignatura en la superasignatura que hauria de ser és una tasca «molt complicada» donat el poc temps disponible. El docent i investigador posa l’accent en la importància de «buscar les noies» perquè la bretxa de gènere en la lluita contra el sedentarisme i el foment de l’esport no sigui tan gran.

Hora i mitja al batxillerat

Al batxillerat (que no forma part de l’educació obligatòria) la cosa empitjora, atès que, per llei, només hi ha obligació d’impartir educació física durant el primer curs, en el qual l’assignatura no ocupa més d’hora i mitja a la setmana.

«L’educació física al batxillerat hauria de contemplar-se com una oportunitat per fer descendir la taxa d’abandó de la pràctica físico-esportiva. És, a més, una matèria fonamental per a l’orientació acadèmica de multitud d’estudiants», es queixa el Consell General de l’Educació Física i Esportiva (Colef).

«L’adolescència és una fase de transformacions estructurals i funcionals. L’activitat física ajuda a millorar l’autoestima. De fet, l’evidència científica demostra que l’exercici està associat amb una millor salut mental i benestar entre els adolescents. Entre altres coses, disminueix l’ansietat i les dificultats socioemocionals», assenyala la infermera de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya. Álvarez conclou que l’activitat física, a més, redueix el risc de desenvolupar diabetis i trastorns cardiovasculars, entre altres malalties.