La vacuna que controla el virus de la sida suposa la gran esperança per als pacients

Als països desenvolupats, les persones que tenen VIH, el virus de la sida, conviuen diàriament amb els antiretrovirals: un tractament que en el seu moment va canviar el curs de la malaltia (la població dels països rics va deixar de morir per la sida) perquè ajuda el sistema immune a controlar el virus. No obstant això, els antiretrovirals tenen efectes a llarg termini. Una de les grans esperances en aquests moments en el camp del VIH/sida és la vacuna terapèutica, això és, una immunoteràpia substitutiva d’aquests fàrmacs i de millor qualitat. N’hi ha diverses en marxa i la Fundació Lluita Contra les Infeccions (abans anomenada Lluita Contra la Sida) n’està desenvolupant una de pròpia.

«Amb una vacuna terapèutica busquem una intervenció en el sistema immune que controli el virus sense necessitat de prendre medicació», explica Pepe Moltó, metge adjunt i investigador de l’Hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti, a Badalona) i de la Fundació Lluita Contra les Infeccions. Nature Medicine va publicar fa poc els resultats de l’assaig clínic (en fase dos i en el qual van participar 45 persones) de la vacuna terapèutica HTI d’aquesta entitat, els quals van confirmar que el 40% dels participants que van rebre la vacuna controlen, gràcies a ella, millor el virus. A Catalunya hi ha unes 33.365 persones que pateixen la infecció i la incidència és avui sis vegades menor que el 2010.

La vacuna, insisteix Moltó, és una cosa «substitutiva» dels antiretrovirals: persegueix, com ells, una «càrrega viral indetectable». És a dir, no elimina el virus (com tampoc ho fan aquests fàrmacs) però sí que aconsegueix controlar-lo a través del propi sistema immune. «Vivim una època daurada dels antiretrovirals, però no maten el virus, per això els pacients han de prendre’ls durant tota la vida. A més de tenir possibles efectes secundaris per al pacient, suposen una càrrega econòmica per al sistema», explica l’investigador.

Moltó destaca que la vacuna terapèutica és «molt important» i que cada vegada els investigadors estan «més a prop» d’ella. «Estem veient que les vacunes són segures i no tenen efectes secundaris greus», destaca. Encara es desconeix cada quant temps es posaria aquesta injecció. «Primer cal veure l’eficàcia a curt termini. Després es farien estudis per veure quant dura i quan cal posar reforços», assenyala aquest investigador.

Moltó assegura que la recerca «va de camí d’una cura funcional» del VIH/sida. I assenyala que, en aquest aspecte, la profilaxi preexposició (la Prep, la pastilla que, presa abans de les pràctiques de risc, evita el contagi i que Espanya inclou des de 2019 a la seva cartera de serveis) «ho ha canviat tot», perquè ha aconseguit baixar les taxes d’infecció. A Espanya hi ha 9.000 persones prenent Prep, 5.000 de les quals viuen a Catalunya.

«La Prep és per via oral. Però ja tenim dades de la Prep injectada cada dos mesos, i que registra encara millors resultats», destaca Moltó. Per a ell la clau radica a continuar diagnosticant («hi ha gent que té la infecció i no ho sap») i a «facilitar tests».

Sense transmissió maternal

Segons les últimes dades epidemiològiques del VIH del Ministeri de Sanitat d’Espanya, el 2020 no va haver-hi casos de transmissió vertical, és a dir, cap nen va contreure el virus durant la gestació, el naixement o la lactància. Aquestes xifres s’han aconseguit gràcies a la teràpia antiretroviral, que permet que el virus quedi indetectable a la sang de la mare i no es pugui transmetre.

Segons la Conselleria de Salut, l’any passat a Catalunya van tornar a baixar les infeccions per VIH, com demostren les dades del Centre d’Estudis Epidemiològics sobre les ITS i sida de Catalunya (Ceeiscat), El 2021 es van registrar 344 nous diagnòstics, un 20% menys en relació amb el 2020. En termes generals, es calcula que 33.365 persones conviuen a Catalunya amb VIH, la qual cosa representa una taxa d’incidència de 4,4 casos per 100.000 habitants en comparació amb els 11 casos per 100.000 habitants el 2010, és a dir, sis vegades menys. Per altra banda, el 81% dels infectats són homes i l’edat mitjana de les persones que viuen amb el VIH és de 37 anys.