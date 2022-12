Un equip d'investigadors ha descobert que, en comparació amb els homes, els cervells de les dones amb Alzheimer tenen nivells molt més alts d'una forma especialment nociva i químicament modificada d'una proteïna immunitària anomenada 'complement C3'.

Aquesta troballa molecular sobre el sistema de complement (un mecanisme essencial de la resposta immunitària defensiva de l'organisme) podria explicar per què les dones tenen més risc de patir la malaltia.

La investigació, feta per científics de l'Scripps Research i de l'Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT) i publicada aquest dimecres a 'Science Advances', també ha demostrat que l'estrogen –una hormona que es redueix en la menopausa– protegeix contra la creació d'aquesta forma de complement C3.

«Aquestes troballes suggereixen que la modificació química d'un component del sistema del complement contribueix a l'Alzheimer i podria explicar, almenys en part, per què la malaltia afecta sobretot dones», explica Stuart Lipton, autor principal de l'estudi i investigador en l'Scripps Research i a La Joya (Califòrnia).

La malaltia d'Alzheimer, la forma més comuna de demència associada a l'envelliment, afecta prop d'un terç dels més grans de 85 anys. Aquesta malaltia, sense cura ni tractament, sol provocar la mort del pacient una dècada després de la seva aparició.

Una de les causes de la falta de tractaments és que els científics mai han entès del tot com es desenvolupa l'Alzheimer ni saben per què les dones representen gairebé dos terços dels casos.

Investigació

Des de fa anys, el laboratori de Lipton estudia les causes de les malalties neurodegeneratives, com la reacció química que forma un tipus modificat de complement C3, un procés denominat S-nitrosil·lació de proteïnes.

Lipton i els seus col·legues van descobrir anteriorment aquesta reacció química, que es produeix quan una molècula relacionada amb l'òxid nítric (NO) s'uneix a un àtom de sofre (S) en un bloc d'aminoàcids per formar una «proteïna SNO» modificada. El laboratori creu que les «SNO-proteïnes» podrien ser un factor clau en l'Alzheimer i altres trastorns neurodegeneratius.

En el nou estudi, l'equip va utilitzar mètodes nous de detecció de l'S-nitrosil·lació per quantificar les proteïnes modificades a 40 cervells humans: 20 de persones mortes d'Alzheimer i 20 de persones que no havien mort, i cada grup es va dividir a parts iguals entre homes i dones.

Els científics van trobar 1.449 proteïnes diferents que havien sigut S-nitrosil·lades. Entre elles, n'hi havia algunes que ja s'han relacionat amb l'Alzheimer, com el complement C3. Sorprenentment, els nivells de C3 S-nitrosil·lat (SNO-C3) eren més de sis vegades superiors als cervells femenins amb Alzheimer que en els masculins.

L'estudi explica que l'SNO-C3 fa que les cèl·lules immunitàries innates del cervell fagocitin (o es mengin) les sinapsis neuronals, cosa que provoca la pèrdua de sinapsi i condueix al deteriorament cognitiu de l'Alzheimer.

Des de fa temps s'ha demostrat que l'hormona femenina estrogen pot tenir efectes protectors sobre el cervell en determinades condicions; per això, els investigadors suggereixen que l'estrogen protegeix específicament el cervell de les dones de l'S-nitrosil·lació del C3, i que aquesta protecció es perd quan els nivells d'estrogen baixen bruscament amb la menopausa.

«Per què les dones són més propenses a patir Alzheimer és un misteri des de fa temps, però crec que els nostres resultats representen una peça important del trencaclosques que explica mecànicament la vulnerabilitat més gran de les dones a mesura que envelleixen», afirma Lipton.