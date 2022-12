Els Estats Units comencen a tractar les malalties mentals amb drogues psicodèliques

El llarg viatge dels psicodèlics ha entrat en una nova i prometedora fase als Estats Units. L’exploració del potencial de les teràpies amb substàncies com la psilocibina, l’MDMA, l’SDD o la ketamina per tractar trastorns mentals -que van des de la depressió i l’abús de substàncies fins als desordres alimentaris, l’estrès posttraumàtic, l’anorèxia nerviosa o l’estrès de malalts terminals- viu una autèntica edat d’or al país. I no és precisament una al·lucinació aquest renaixement, que es desenvolupa en paral·lel a la confirmació d’una severa crisi de salut mental, que afecta gairebé un de cada cinc adults nord-americans, i addiccions.

Des que el setembre del 2019 va obrir el pioner Centre de Recerca Psicodèlica i de la Consciència a la Universitat Johns Hopkins, han proliferat centres especialitzats en la recerca a altres institucions de prestigi com les universitats de Nova York, Berkeley o Yale o l’hospital Monte Sinaí.

Un negoci de 3.600 milions

El seu treball se suma al d’entitats com l’Associació Multidisciplinar per a Estudis Psicodèlics, que des del 1991 està investigant en aquest terreny. També, al de desenes d’empreses privades com ara Compass Pathways, Atai LifeScience o MindMed. Més de 30 ja cotitzen a la borsa i creen un mercat que l’any passat pujava a 3.600 milions de dòlars, amb expectatives d’elevar-se a 8.300 milions per al 2028. La nova onada, a més, es mou impulsada per filantrops i inversors.

Avança també l’acceptació social i política dels psicodèlics com a teràpia, tant a governs estatals com a Washington. De fet, aquest camp científic ja va despuntar als anys 50 i 60 del segle passat, però a partir dels anys 70 es va demonitzar i va ser condemnat a l’ostracisme per les autoritats, que van aprofitar el salt dels psicodèlics dels laboratoris a la contracultura per il·legalitzar substàncies i frenar allò que era un prometedor camp de recerca.

Punt d’inflexió

No obstant, aquesta eclosió dels psicodèlics com a teràpia fa anys que es gesta. Tot i que la investigació i el consum mai no van desaparèixer i malgrat que als anys 90 ja hi va haver una reactivació d’estudis controlats, el 2006 va arribar un punt d’inflexió.

Aquell any es va publicar al Journal of Psychopharmacology un estudi titulat «La psilocibina pot ocasionar experiències de tipus místic amb significat personal substancial i sostingut i un sentit espiritual», amb el qual es van trencar barreres. Aquell mateix any, el Tribunal Suprem va dictar una sentència a favor d’una secta brasilera a la qual van permetre importar als EUA per als seus rituals ayahuasca, que conté el psicodèlic DMT.

I amb l’increment dels estudis va arribar el «boom», especialment amb la publicació el 2016 d’un altre estudi que provava l’important benefici de la psilocibina en malalts terminals de càncer (gairebé el 80% va veure reduïda la seva ansietat i depressió). O amb la publicació el 2018 del llibre de Michael Pollan Com canviar la teva ment. Després de 50 anys de propaganda i d’una guerra contra les drogues que als EUA és cada cop vista amb més recel i escepticisme, la percepció està canviant.

La ciència

Ara es torna a parlar de la gran promesa dels psicodèlics, que en la seva forma natural han estat usats durant segles. Tot i que queda molt per entendre sobre les seves mecàniques cognitives i terapèutiques i els estudis encara són limitats, els resultats de molts dels realitzats són destacables. El que està demostrat és la capacitat d’aquestes substàncies per intensificar la neuroplasticitat del cervell, creant noves vies i connexions neuronals que poden canviar patrons negatius de pensament i permeten processar traumes o recuperar el control sobre l’ansietat o la depressió.

Els psicodèlics treballen molt més ràpidament i més intensament que els antidepressius, tenen menys efectes secundaris, no s’ha provat que provoquin dependència física i no requereixen un consum diari durant anys. Aquesta mateixa rapidesa és la que els converteix en un mal model de negoci, cosa que explica la intensa recerca de patents del sector privat, no només de nous compostos amb molècules basades en els psicodèlics però d’actuació més ràpida i sense el «viatge» (el que provoca dubtes entre els investigadors convençuts que les poderoses experiències místiques i emocionals són part fonamental de la seva efectivitat), sinó també de teràpies i espais per rebre els tractaments.