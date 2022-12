Un estudi analitza l’impacte que tenen el racisme i la discriminació sobre la salut

El racisme i la discriminació són factors determinants en les disparitats de salut al món, tant per l’impacte a l’estat físic i mental de les persones afectades com per les polítiques sanitàries errònies que s’apliquen, basades, per exemple, en mites sobre diferències genètiques. Aquesta és la conclusió del primer informe d’una sèrie de la revista mèdica The Lancet, realitzada per investigadors de diverses universitats, que oferirà recomanacions per pal·liar aquestes desigualtats. En el primer text, els autors sostenen que «el racisme, la xenofòbia i la discriminació tenen lloc a tot el món i tenen un impacte crític en la salut de les persones de minories» ètniques o d’un altre tipus. Denuncien que les assumpcions «inexactes i infundades» sobre presumptes diferències genètiques entre les races influeixen en les polítiques de recerca, sanitàries i en la pràctica mèdica.

Per abordar el problema, els investigadors demanen a les autoritats polítiques i sanitàries «un reconeixement més ampli del racisme i la xenofòbia com a determinants fonamentals de la salut» i insten la comunitat mèdica a defensar la implementació de mesures que se centrin a tractar «les causes estructurals» de les malalties. Els experts, d’universitats de l’Índia, Sud-àfrica, Austràlia, les Filipines, els Estats Units o el Regne Unit, constaten que a tots els països hi ha discriminació basada en categories com «casta, ètnia, indigeneïtat, estatus migratori, raça, religió i color de la pell». Reconeixen a més que aquestes es combinen amb altres com el sexisme i el capacitisme o prejudici basat en la capacitat. Com a exemples concrets es refereixen, entre altres, al fet que al Regne Unit es van observar taxes de mortalitat més altes durant la pandèmia de covid entre els grups ètnics africans negres, caribenys negres, bangladesins, pakistanesos i indis. Assenyalen també que els grups d’immigrants i d’altres, com les castes a l’Índia, afronten barreres en l’atenció mèdica que reben, com també les poblacions indígenes, que també tenen una expectativa pitjor de vida. Els autors reconeixen que, històricament, la ciència i la medicina han contribuït a «una categorització dels humans» que ha portat a les jerarquies socials modernes, que, apunten, són construccions sociopolítiques. L’estudi constata que «persisteix el mite que les races són biològicament diferents» i a molts països aquest factor es fa servir per prioritzar l’atenció mèdica. Els autors argumenten que no s’han analitzat prou les raons per les quals les persones pertanyents a minories pateixen més risc de contraure malalties. A nivell individual, observen, la discriminació pot «activar les hormones i la resposta a l’estrès», cosa que podria «causar canvis biològics a curt i llarg termini». Factors de risc La discriminació també dóna lloc a molts dels factors de risc associats amb la mala salut, com ara un habitatge de mala qualitat, pobresa, violència als veïnats, més contaminació de l’aire i l’accés limitat a espais verds i aliments nutritius, indiquen. I, a més, restringeix les oportunitats per millorar l’estat personal en haver-hi un accés menor a l’educació, l’ocupació, l’oci o l’atenció mèdica. Per canviar aquest panorama, els autors proposen programes primerencs que redueixin els prejudicis cap als grups discriminats i altres que millorin la sensibilitat entre els proveïdors d’atenció mèdica. La legislació i les polítiques públiques d’equitat racial també són importants, ja que l’evidència indica que quan hi ha bones lleis contra la discriminació es generen «millors resultats per a les minories ètniques». La doctora Sujitha Selvarajah, de la londinenca UCL, avisa que «la discriminació afecta la salut de moltes maneres», que poden ser difícils de mesurar perquè transcorren al llarg del temps. «No obstant, l’evidència existent indica que els impactes biològics directes i indirectes de la discriminació són un factor important de les desigualtats de salut entre les races, en lloc de la diferència genètica, com sovint s’ha assumit», afirma. El seu col·lega de la universitat de les Filipines Gideon Lasco destaca com tots aquests prejudicis i inequitat s’han manifestat durant la crisi pel coronavirus. «Durant aquests darrers anys, hem estat testimonis de com persisteix el colonialisme actualment. L’accés a les vacunes durant la pandèmia de covid-19 es va estructurar en línies colonials i racials, de manera que els països d’alts ingressos al Nord Global van tenir un accés privilegiat», afirma. L’expert adverteix que això s’està repetint en el context de la crisi climàtica, ja que moltes poblacions minoritàries ja estan patint el seu impacte en la salut.