L’OMS xifra en gairebé 20 milions els espanyols que necessiten rehabilitació

Gairebé 19,7 milions d’espanyols es beneficien de l’accés als serveis de rehabilitació, segons un estudi de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) que recull que gairebé la meitat dels europeus necessiten aquestes cures encara que la majoria no les estan rebent.

A Espanya, segons l’informe, el 61,6% dels que necessiten rehabilitació és per desordres musculars, el 19,2% per problemes d’oïda, el 7,8% per desordres neurològics, el 4,4% per malalties cròniques i el 4,3% per malalties mentals.

Un informe publicat per l’Oficina Regional per a Europa de l’Organització Mundial de la Salut adverteix que l’envelliment de la població, un augment significatiu de malalts crònics i la manca de consciència sobre els beneficis de la rehabilitació són les causes principals que expliquen que hi hagi tantes persones desateses.

Però l’OMS assegura que invertir en rehabilitació és efectiu quant a costos perquè algunes de les condicions més comunes que impulsen la necessitat de rehabilitació inclouen dolor lumbar, fractures, pèrdua d’audició i visió, així com accidents cerebrovasculars i demència. Són condicions que afecten la vida de les persones, inclosa la capacitat per treballar, a més que la rehabilitació ajuda a aconseguir i mantenir els millors resultats d’altres intervencions de salut. Per això, l’OMS insta els països a prioritzar la rehabilitació i reconèixer-la com un servei de salut essencial.