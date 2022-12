Si algú es pregunta per què la coliflor és considerat un «superaliment» les següents raons, contundents, el trauran immediatament de dubtes: aporta moltes vitamines a l'organisme, és una gran font d'antioxidants que protegeixen de malalties, només suma 25 calories per cada 100 grams i té un alt contingut en fibra.

I és precisament la seva quantitat de fibra la que facilita el procés digestiu, cosa que converteix aquest vegetal en un aliment ideal per incloure'l en els nostres sopars: un trànsit intestinal ràpid és sinònim de dormir millor. Alhora, és un 92% aigua, que afavoreix la descomposició i processament dels aliments.

La coliflor pertany a la família de les «grassicacae» (col de cabdell, col, bròcoli, cols de Brussel·les i romanesco), verdures que per la seva gran quantitat d'antioxidants com glucosinolats i isotiocianats es creu que poden ajudar a aturar el creixement de cèl·lules canceroses i que protegeixen davant càncers com el de còlon o pròstata.