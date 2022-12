En aquestes festes tan especials, un dels problemes als quals ens podem enfrontar és la ressaca del dia següent. Aquests mals de cap i mareigs que, fins i tot es poden convertir en nàusees, i que també ens poden fer estar deprimits, amb ansietat o irritables. En aquests casos, el millor és parlar sempre de prevenció. És important tenir un consum responsable d'alcohol, fet que sempre hem de tenir en compte, però més en aquestes dates en les quals és normal tenir ampolles de cava o vi acompanyant la taula. Per descomptat, si s'ha de conduir, no s'ha de consumir ni una gota d'alcohol, a més hi ha productes alternatius, com la sidra o els licors sense alcohol que ens permeten beure i brindar amb els nostres familiars sense que ens afecti.

Però si decidim prendre alcohol, el més importat per prevenir la ressaca l'endemà és beure lentament les begudes i amb l'estómac ple. I per descomptat, prendre aquestes begudes amb moderació. Un truc també important és prendre un got d'aigua entre glop i glop, que ens ajudarà a consumir menys alcohol i disminuirà la deshidratació. A més, a les farmàcies es poden adquirir alguns productes naturals que ens ajudaran, ja no sols amb l'alcohol, sinó també amb els menjars pesats. Això sí, consulta sempre amb el teu farmacèutic abans de prendre cap producte.

I si la prevenció no ha estat suficient, es poden prendre certes mesures com beure sucs de fruita o mel. No treu la ressaca, ja que la recuperació és simplement qüestió de temps i la majoria desapareixen al cap de 24 hores. També és bo prendre begudes per esportistes i consomés, que són bons per a reposar sals i minerals que es perden pel consum d'alcohol.

La importància del descans

Una altra cosa important és descansar tot el que es pugui. Si hem dormit bé, els efectes de la ressaca disminuiran. I, per descomptat, s'ha d'evitar prendre qualsevol medicament que contingui paracetamol, ja que pot causar danys hepàtics si es combina amb l'alcohol.