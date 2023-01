La Fundació Oncolliga Girona posa en marxa un servei de sexualitat clínica oncològica per oferir acompanyament als malalts de càncer i les parelles i resoldre disfuncions en l'àmbit de la sexualitat derivades del diagnòstic o del tractament. El nou servei pretén fer un abordatge de la sexualitat des de les etapes inicials del procés, amb un assessorament preventiu personalitzat, i donar una resposta efectiva i transversal a un "buit existent" relacionat amb la sexualitat dels pacient oncològics. El programa, capitanejat per la metgessa i sexòloga Raquel Tulleuda, consta d'un màxim de sis sessions de 45 minuts. Amb l'objectiu de contribuir a esmorteir l'impacte de la malaltia en aquesta faceta vital, entrarà en funcionament el mes vinent.

Oncolliga Girona remarca que el diagnòstic d'una malaltia oncològica i el seu tractament tenen un efecte com a mínim desestabilitzador en la vida sexual dels individus, i en molts casos suposen la llavor d'una disfunció sexual futura. Amb l'objectiu de contribuir a esmorteir l'impacte de la malaltia, la fundació posarà en marxa al febrer el nou servei de sexualitat clínica oncològica dirigit a les persones afectades de càncer i les seves parelles.

El nou servei pretén fer un abordatge de la sexualitat des de les etapes inicials del procés, amb un assessorament preventiu personalitzat, i oferir acompanyament per resoldre les disfuncions que puguin sorgir en aquest àmbit com a conseqüència del diagnòstic o el tractament.

Aquest nou programa se suma al catàleg de serveis assistencials que ofereix l'entitat per millorar el benestar i la qualitat de vida dels malalts oncològics. Alguns d'ells amb una trajectòria llarga, com el suport psicològic o la fisioteràpia a domicili, i d'altres que han nascut més recentment, com l'estètica oncològica o l'assessorament en nutrició.

El nou programa consta d'un màxim de sis sessions de 45 minuts de durada i la responsable serà la doctora Raquel Tulleuda, metgessa, sexòloga i divulgadora amb més de vint anys d'experiència. "El diagnòstic d'un càncer i el seu tractament comporten canvis físics i psicològics en la resposta sexual que sovint són difícils de gestionar, per això amb el nou servei pretenem canalitzar la necessitat dels i les pacients oncològics d'adquirir recursos per mantenir el seu benestar sexual durant i després del càncer", explica Tulleuda. Aquest abordatge inclou aspectes orgànics com canvis hormonals o cicatrius postquirúgiques, factors psicològics com l'alteració de la imatge corporal o els de relació com l'impacte del diagnòstic en la parella.

Un projecte pioner

El nou servei forma part d'un projecte pilot amb el qual, en col·laboració amb la Unitat Funcional de Ginecologia Oncològica de Girona, pretenen omplir un buit existent abordant la sexualitat dels i les pacients oncològics de manera efectiva i transversal.

Segons dades del registra del càncer CanGir, cada any es diagnostiquen al voltant de 4.000 casos de càncer a les comarques gironines, dels quals la meitat corresponen al càncer colorectal, el de pulmó, el de mama i el de pròstata. Aquests últims sovint tenen un impacte encara més accentuat en la resposta sexual dels pacients.

"Lamentablement, en l'actualitat no hi ha directrius clíniques que orientin als sanitaris per cobrir aquesta necessitat social i a cada centre s'acaba fent allò que bonament es pot en funció de l'empatia i la capacitat dels professionals i dels equips", explica Paqui Badosa, presidenta de la Fundació Oncolliga Girona, que afegeix que el nou servei vol donar resposta a una "demanda silenciosa" que ja no es pot "ignorar durant més temps”.

Badosa assegura que s'ha dissenyat un servei amb un esquema flexible perquè es pugui adaptar a la demanda que vagi sorgint i és, alhora, una proposta holística per poder maximitzar l'impacte positiu de les actuacions. "Òbviament, establirem els mecanismes de control intern necessaris per corregir-ne les mancances i optimitzar el servei i, com sempre, estarem receptius a qualsevol proposta de millora", subratllat.

Oncolliga no descarta complementar més endavant la consulta genèrica setmanal amb altres elements, com poden ser grups d'ajuda per a pacients.