Les cefalees, o mals de cap, són un dels trastorns més comuns entre la població. Tant és així que es calcula que el 90% de les persones tindrà mal de cap en algun moment de la seva vida.

El problema és que, pel lloc en el qual se sent, es pensa que la causa del mal de cap és neurològica, i això porta molts pacients a buscar una resposta on no sempre hi és.

Perquè les causes del mal de cap no sempre són de tipus neurològic, ni comprometen la vida del pacient, sinó que, en moltes ocasions, poden procedir d’altres zones del cos, com ossos i músculs del cap o la columna vertebral.

Com destaquen des del Col·legi Professional de Fisioterapeutes de la Comunitat de Madrid (CPFCM), el mal de cap pot estar causat per patologies o alteracions a nivell cervical o en l’articulació temporomandibular (ATM).

Com assenyala Carmen Mar Rodríguez Peñas, secretària general del CPFCM.

«És bastant freqüent que els mals de cap que pateixen les persones siguin deguts a problemes osteomusculars, però gairebé mai es busquen les causes fora del mateix cap».

«Els mals de cap poden ser puntuals i deguts a diverses raons, com un refredat, un cop de calor, fred excessiu, molt soroll o un episodi d’estrès, però gairebé sempre pensem que procedeixen d’algun problema estrictament neurològic i, per això, només consultem amb un neuròleg», afegeix la fisioterapeuta del CPFCM.

Això provoca l’infradiagnòstic de cefalees causades per problemes a les cervicals o a la mandíbula, cosa que també dificulta identificar la solució a aquests símptomes.

En aquest sentit, els fisioterapeutes madrilenys recomanen que, davant un episodi continuat de cefalea, els pacients consultin també amb un fisioterapeuta o traumatòleg per comptar amb un diagnòstic més complet que permeti esbrinar si hi ha alguna patologia relacionada amb els ossos que pugui ser-ne la causa o un agreujant del problema.

SUMA DE FACTORS QUE CAUSEN EL MAL DE CAP

En algunes ocasions, un pacient amb un diagnòstic neurològic del seu mal de cap, pot veure com els símptomes s’agreugen a causa que també pateix problemes a la zona cervical o la mandíbula.

I com diu Rodríguez Peñas:

«Un mal de cap causat per afeccions cervicals o mandibulars pot produir símptomes similars a la migranya, amb o sense cura, i a la cefalea tensional, i fins i tot poden coexistir els dos problemes i ser abordats només amb medicació. Si això passa, s’estarà tractant de manera no exitosa».

Per això és important comptar amb una valoració addicional a la neurològica i, sobretot, planificar un tractament que també tingui en compte, a través de la fisioteràpia, la necessària millora dels problemes cervicals o relacionats amb ossos i articulacions involucrats en el problema.

La fisioteràpia, a més, pot ajudar a millorar la higiene postural i a prevenir, amb això, episodis futurs de cefalees, per la qual cosa es recomana incorporar un enfocament terapèutic al tractar el mal de cap.