amics de la demència

Malgrat que el nombre de persones afectades amb demència va augmentant, el desconeixement de la malaltia per part de tothom allunya la família i els malalts d’una gestió mes digna de la seva vida diària. Una de les conseqüències més evidents d’aquesta malaltia és que ens obliga a modificar la manera en que fins ara ens comunicàvem si volem aconseguir una comprensió efectiva. De mica en mica, anem deixant de comprendre els seus missatges, alhora que estem cada vegada més convençuts que moltes vegades no ens entenen.

Si amb el col·lectiu de la gent gran ja hi ha massa sovint un tracte infantilitzador i ens hi adrecem de forma paternalista com si fossin nens petits, amb les persones amb demència això s’accentua i acabava convertint-se en el to comunicatiu més usual. L’ús dels diminutius n’és un clar exemple. Creieu que si no poden entendre el significat de tassa, entendran el significat de tasseta? O que si poden entendre el significat de manta els farà sentir millor escoltar el mot manteta?

És important recordar que aquesta malaltia modifica la comunicació, de forma que passem d’un relació en la qual la raó és la que orienta el missatge a una relació en que l’emoció és la que sempre es percep i la que acaba determinant el grau de comprensió. Dit d’una altra manera, l’emoció arriba a través de la comunicació no verbal, influïda per l’estat emocional de qui parla. Això vol dir que potser no entendran el què els estem dient, però sí sentiran que ens hi adrecem com si fossin nens i no entenguessin res. I és cert que són gent gran desorientada i confosa, però ni són nens ni són ximples.

Malauradament, sentim a dir moltes vegades en familiars i coneguts l’expressió «són com nens petits». Res més lluny de la realitat. Són persones adultes, amb una identitat pròpia forjada amb el pas dels anys, que els ha generat una història vital pròpia i que fa que interpretin tot el que senten en funció de la mateixa, i que reaccionin d’acord amb la seva personalitat. Així com en els infants tot està per escriure i descobrir, en una persona gran amb una demència la història ja esta escrita, la capacitat d’aprendre es perd, i només es fan interpretacions lliures, moltes vegades inconnexes, d’una vida que ha estat plena i amb sentit.

En definitiva, són persones grans amb una malaltia, però no podem deixar que aquesta les defineixi. Ja és prou dur haver de patir aquesta malaltia degenerativa, perquè a més la societat no els reconegui la seva identitat com a persones adultes. Malauradament, avui encara no podem evitar que perdin la memòria, però sí que perdin també la seva dignitat com a éssers adults amb tots els drets.

Així doncs, evitem infantilitzar el discurs. Quan parlem amb aquestes persones, tractem-les com el que són: persones adultes. No els fem perdre també la dignitat. Recordem, nosaltres que podem, que la demència és la malaltia del cervell que es tracta amb el cor.