Set milions d’espanyols pateixen insomni crònic i prolongat i gairebé sis milions prenen cada nit pastilles per dormir, una epidèmia silenciosa que ha anat a l’alça a l’últim segle i ha suposat de mitjana la pèrdua de dues hores de son diàries des de principis del segle XX .

Aquesta foto és la que ha obligat la ciència a agafar les regnes. Societats mèdiques i científiques, professionals sanitaris, investigadors, farmacèutics, infermers i pacients han constituït l’Aliança pel Son, un grup que neix amb l’objectiu de posar els trastorns del son a l’agenda política i conscienciar que dormir és salut.

Ho explica el president de la Federació Espanyola de Societats de Medicina del Son (Fesmes), Carlos Egea, que aposta per «conscienciar i divulgar que el son és salut» i no dormir bé escurça l’esperança de vida i afavoreix un envelliment no saludable. De fet, la manca de son afecta la salut mental, la cardiovascular i les malalties metabòliques.