L’agència del medicament dels EUA, la FDA per les sigles en anglès, ha donat llum verda aquest divendres a la comercialització del lecanemab, el fàrmac que la farmacèutica japonesa Eisai ha estat investigant amb la nord-americana Biogen, i que redueix fins a un 27% l’empitjorament dels símptomes de l’Alzheimer després de ser administrat durant 18 mesos. El medicament es vendrà amb el nom de Leqembi.

El novembre passat, els científics van confirmar l’eficàcia del lecanemab, tot i que també van instar a continuar investigant els possibles efectes adversos del tractament. La Fundació Pasqual Maragall, referent en la investigació i tractament de l’Alzheimer, aplaudia llavors els resultats d’aquest treball. «És només el principi perquè els canvis són modestos i s’han de fer assajos clínics més llargs. Però és un pas endavant molt important», apuntava a EL PERIÓDICO el director de l’entitat, Arcadi Navarro.

El lecanemab, amb uns resultats que són «clínicament rellevants», és el «primer fàrmac que realment modifica el curs de la malaltia». Aquesta és veritablement la seva importància. «Ja hi havia medicaments per tractar els símptomes, però aquest realment frena el deteriorament cognitiu», remarcava Navarro.

També la Confederació Espanyola d’Alzheimer (Ceafa) esperava amb «optimisme» l’arribada del nou fàrmac. «Tanmateix, l’experiència ens fa ser prudents després del fracàs de l’aducanumab. Els resultats revelen una efectivitat del 27%, que és infinitament més alta que el que tenim actualment, per la qual cosa des de la Ceafa creiem que la via és continuar investigant. Continuar investigant, d’una banda, per comptar amb un diagnòstic primerenc, ja que aquests fàrmacs, com abans s’administrin millor; i d’altra banda, continuar investigant amb aquest tipus de medicaments perquè aquest percentatge d’efectivitat augmenti», argumentava l’entitat.

El medicament aprovat als EUA, tanmateix, no està exempt de polèmica pels riscos de causar hemorràgies cerebrals i perquè en els assajos clínics va morir una persona. El cost anunciat per Eisai és de 26.500 dòlars (uns 25.000 euros) a l’any, una mica més de la meitat de l’inicialment previst, que eren 56.000 dòlars.