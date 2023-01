El metge, investigador i escriptor Salvador Macip assumeix, des d'aquest gener, la direcció dels Estudis de Ciències de la Salut de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). El científic blanenc actualment, és catedràtic de la UOC i de la Universitat de Leicester (Regne Unit), on també dirigeix un laboratori de recerca en càncer i envelliment. Macip agafa el relleu de Ramon Gomis, que ha liderat aquests estudis des del gener de 2018.

El nou director és llicenciat en Medicina (1994) i doctor en Genètica Molecular i Fisiologia Humana (1998) per la Universitat de Barcelona. Entre el 1998 i el 2008, va treballar a l'Hospital Mount Sinai de Nova York, on va fer recerca sobre les bases moleculars del càncer i l'envelliment. A partir del 2008, va continuar la seva carrera científica a la Universitat de Leicester (Regne Unit), on actualment dirigeix el Laboratori de Mecanismes del Càncer i l'Envelliment. El 2020 es va incorporar a la UOC com a professor dels Estudis de Ciències de la Salut i, dos anys més tard, va ser nomenat catedràtic per aquesta universitat.

És col·laborador habitual a diversos mitjans de comunicació. També és autor d'una quarantena de llibres, entre els quals hi ha novel·les, obres de literatura infantil i narrativa breu. Destaquen obres com Les grans epidèmies modernes (La Campana, 2010), Jugar a ser déus (Bromera, 2014), Enemigos microscópicos (Materia, 2016), ¿Es posible frenar el envejecimiento? (Materia, 2016), Ramón y Cajal: ara i aquí (Angle, 2016), 100 preguntes sobre el càncer (Cossetània, 2018) o Què ens fa humans? (Arcàdia, 2022). Els seus llibres han rebut diversos premis i han estat traduïts a deu llengües.

El nomenament de la UOC representa per a Macip "un honor i una responsabilitat" que agafa amb molta il·lusió, segons informa la UOC. "El Dr. Ramon Gomis ha fet una feina excel·lent i ha donat un impuls als Estudis; jo recullo el seu testimoni amb l'objectiu de continuar aquesta línia ascendent i treballar per aconseguir arribar tan amunt com sigui possible", assenyala el científic.

Recerca

Macip investiga els processos moleculars que provoquen el càncer i l'envelliment per proposar noves teràpies que es puguin utilitzar clínicament en un futur pròxim. Entre aquests processos hi ha la senescència, una resposta clau dels organismes vius en el control del balanç cel·lular. Es tracta d'un mecanisme que permet interrompre la divisió de cèl·lules danyades i eliminar-les per evitar-ne la propagació. Tot i ser un procés biològic que ajuda a frenar el càncer, contribueix a l'envelliment. La recerca de Macip consisteix a esbrinar si hi ha la possibilitat d'incrementar les defenses contra el càncer sense augmentar l'envelliment, segons informa la universitat catalana.

En aquest sentit, en el marc del grup FoodLab de la UOC, Macip ha liderat els darrers anys una recerca que ha permès dissenyar anticossos per destruir cèl·lules velles i frenar l'envelliment, i actualment està implicat en un estudi per analitzar si el dejuni intermitent alenteix l'envelliment en dones postmenopàusiques.