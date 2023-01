Un nou tractament cura el 90% dels pacients amb tuberculosi resistent als medicaments

Un règim de tractament assajat per Metges Sense Fronteres (MSF) és molt més curt per a la tuberculosi resistent als medicaments, resulta més segur i guareix gairebé el 90% dels pacients. Les troballes són el resultat de Tbpractecal, el primer assaig clínic controlat, aleatoritzat i multinacional que informa sobre l’eficàcia i la seguretat d’una pauta de tractament exclusivament oral, de sis mesos de durada, recomanat a les directrius mundials de tractament de la tuberculosi actualitzades de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) publicades el 15 de desembre. Ha estat desenvolupat per l’organització humanitària.

Les troballes han estat publicades a The New England Journal of Medicine, segons MSF Espanya. Bern-Thomas Nyang’wa, director mèdic de MSF i investigador en cap de l’assaig, va avançar que aquesta publicació «aportarà proves més sòlides als responsables polítics i als proveïdors del tractament que decideixin utilitzar el règim TB-Practecal, a més de les recomanacions de l’OMS».

Fins fa relativament poc, explica Bern-Thomas Nyang’wa, no s’havien introduït tractaments nous per a la tuberculosi en més de 50 anys. «Per què? Perquè la malaltia afecta fonamentalment persones que no tenen recursos per combatre-la. Aquest assaig és un intent de MSF d’omplir aquest buit. Ara és primordial que el nou tractament es posi a disposició de totes les persones que el requereixen», va assenyalar el responsable de l’ONG.

Set centres

La inscripció a l’assaig va finalitzar el març del 2021, amb un total de 552 pacients, i es va dur a terme a set centres de Bielorússia, Sud-àfrica i Uzbekistan. Actualment, hi ha cinc països amb suport de MSF que han començat a aplicar les pautes més curtes, amb gairebé 400 pacients que inicien el tractament, i vuit països més que l’aplicaran durant aquest any. Llançat el 2017, Tb-practecal va provar tres combinacions de nous tractaments en contraposició amb l’estàndard d’atenció acceptat a nivell local. Tots van resultar favorables respecte aquest.

L’ONG explica que una pauta de sis mesos de bedaquilina, protomanid, linezolid i moxifloxacin (grup BPaLM) va demostrar ser la més eficaç i segura. L’assaig també va analitzar una pauta de bedaquilina, protomanida i linezolid (BPaL); i una pauta de bedaquilina, protomanida, linezolid i clofazimina (BPaLC). «Vam iniciar l’assaig clínic Tb-Practecal fa nou anys perquè era necessari fer alguna cosa. Els pacients ens deien que els tractaments anteriors eren llargs i esgotadors, i que els efectes secundaris eren pitjors que la pròpia malaltia. Tampoc eren molt eficaços; només un de cada dos pacients es curava. La nova pauta, BPaLM, té una taxa de curació del 89%, és més segura, més curta, i més tolerable amb moltes menys pastilles», detalla Nyang’wa.

L’assaig clínic de fase II/III de Metges sense Fronteres va demostrar que la nova pauta de tractament BPaLM, més curta, era molt eficaç contra la tuberculosi resistent a la rifampicina R(R-TB), i més segura que el tractament estàndard actual. El 89% dels pacients del grup BPaLM es van curar, davant del 52% del grup de tractament estàndard, i es van detectar menys efectes secundaris al grup BPaLM que al grup de tractament estàndard. BPaLC i BPaL també van registrar resultats «significativament millors» que els fàrmacs que s’utilitzaven fins aleshores.

L’organització adverteix que, encara que aquest nou règim suposa una esperança per al mig milió de persones que emmalalteixen cada any de tuberculosi resistent als medicaments, el preu mundial més baix actualment facilitat al Global Drug Facility (GDF) per a un cicle de tractament de sis mesos de BPaLM està al voltant dels 567 euros, encara per sobre del preu màxim de 473 euros que demana Metges sense Fronteres, un dels principals proveïdors no governamentals de tractament de la tuberculosi.