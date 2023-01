Pediatres aconsellen medicació i cirurgia contra l’obesitat infantil

L’Acadèmia de Pediatres dels Estats Units ha actualitzat per primera vegada en quinze anys les recomanacions per tractar l’obesitat infantil, que inclouen tant la medicació com la cirurgia en els nens que pateixen aquesta «condició crònica».

Les noves directrius de l’Acadèmia de Pediatres sorgeixen de l’augment de casos d’obesitat infantil al país, que representen més de catorze milions de nens i adolescents nord-americans. Entre aquestes recomanacions hi ha per primera vegada «la farmacoteràpia i la cirurgia metabòlica i bariàtrica», a més de l’entrevista motivacional i el tractament intensiu de l’estil de vida, tenint en compte «l’estat de salut del nen, el sistema familiar, el context comunitari i els recursos». Així mateix, l’associació ha denunciat el risc que suposa la publicitat del menjar poc saludable, sobretot a nivells socioeconòmics baixos.