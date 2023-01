La xocolata negra és un dels productes estrella a tot el món. Una menja present en gairebé totes les llars ja sigui en xocolatines, brioixeria, pastissos, bombons, en pols o en format líquid.

Tot i que resulta molt difícil renunciar a aquesta delícia, convé recordar que el consum abusiu d'aquest producte pot comportar riscos per a la salut, a causa de —per exemple— el seu alt contingut calòric, que afavoreix el sobrepès.

L'última investigació de Consumer Reports, revista publicada per la Unió de Consumidors dels Estats Units, en la qual un equip de científics ha analitzat la quantitat de metalls pesants en 28 conegudes tauletes de xocolata. Algunes d'elles, molt consumides a les llars espanyoles. De l'estudi es va concloure que totes presentaven plom i cadmi.

La majoria no superen l'examen

Tot i que totes les tauletes contenen aquests dos metalls, no ho fan en els mateixos nivells. Per a 23 dels productes analitzats, ingerir una sola presa al dia posaria a un adult per sobre d'un nivell que, segons els experts de Consumer Reports, podria ser perjudicial per a la salut. I per si no fos prou, cinc de les 28 sobrepassaven aquest nivell tant en cadmi com en plom.

Per què és perjudicial?

Segons apunta la investigació, l'exposició prolongada fins i tot a petites quantitats de metalls pesants comprèn diferents riscos per a la salut. En el cas del plom, resulta especialment perjudicial per a nens i embarassades (en concret per al nadó), ja que es tracta d'un metall que pot afectar el correcte desenvolupament del cervell i "conduir a un coeficient intel·lectual més baix", afirma Tunde Akinleye, investigadora de seguretat alimentària de Consumer Reports.

No obstant això, els problemes de salut que poden implicar no tan sols apunten a aquests dos grups. En adults, l'exposició constant al plom pot afectar el sistema nerviós, provocar hipertensió, supressió del sistema immunitari, danys renals i problemes reproductius.

Quant al cadmi, ingerir aquest metall en petites quantitats durant un llarg període de temps també pot ocasionar danys renals i fins i tot la formació de diversos tipus de càncer.

Les tauletes xocolates que contenen cadmi i plom són les següents: