L'hivern és l'estació més dura per a molts ciutadans que passen fred a casa, i encara més al carrer. Una manera tradicional de combatre aquesta sensació causada per les baixes temperatures és prendre una infusió, i a Mercadona tens l'oportunitat de provar algunes de les moltes que té a la botiga: de gingebre, de farigola, camamilla o d'eucaliptus en són només algunes, i en molts casos també us ajudaran a perdre pes.

Aquest és el superaliment recomanat per a qualsevol tipus de dieta COM SÓN LES INFUSIONS DE MERCADONA PER AQUEST HIVERN D'una banda, les infusions d'hivern de Mercadona requereixen que l'aigua estigui tan calenta com sigui possible perquè puguem aprofitar totes les propietats que tenen. D'altra banda, si bé són productes molt saludables, també us poden ajudar a perdre pes i greix localitzat: és el cas de la infusió de gingebre, les propietats del qual us asseguren estar en millor forma sempre que vagi acompanyada la seva ingesta amb una dieta equilibrada. Per elaborar les infusions d'hivern de Mercadona, només cal que ompliu una tassa amb 200 ml d'aigua i deixeu que la bosseta infusioni de 6 a 8 minuts. El nostre consell és que no introdueixis el producte al microones; pots fer-lo malbé.