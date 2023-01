Més de 78.000 persones demanen més investigació del càncer infantil

Més de 78.000 persones han signat a la plataforma Change.org una petició llançada per Rafael López per augmentar la inversió per investigar el càncer infantil arran del cas del seu germà Martín, de 8 anys, que pateix un càncer terminal.

«A Espanya, la inversió en R+D+i és de l’1,43% del PIB mentre que la mitjana Europea se situa en un 2,3%. Amb aquesta petició volem aconseguir que s’augmenti la inversió com a mínim al 2,3% i que, a més, es prioritzi la investigació del càncer infantil», demana a la seva iniciativa. En aquest sentit, recorda que el Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d’Innovació establia per al 2020 una inversió del dos per cent, però ja estem a l’any 2023 i se segueix «lluny» d’assolir-lo. Dit això, la petició recorda que cada any al voltant de 10.500 nens es posen malalts de càncer i més de 1.100 moren per aquesta dura malaltia.