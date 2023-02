Tot i la creença generalitzada que una copeta de vi al dia, o una cervesa, no té incidència en la salut, «no hi ha un nivell segur de consum d’alcohol, ja que s’incrementa el risc de càncer fins i tot en consums baixos», segons ha advertit aquest dilluns Enriqueta Felip, presidenta de la Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica (SEOM). De fet, es calcula que fins a 4.600 casos de càncer de mama a l’any a la UE es deuen al costum d’acompanyar els àpats amb una copa de vi al dia. I aquestes «xifres augmenten de manera significativa com més alcohol es consumeix i, al combinar-se amb el tabac, es produeix un efecte sinèrgic i el risc de desenvolupar carcinomes orals, d’orofaringe o d’esòfag es multiplica per 30».

Felip ha fet aquesta advertència a la presentació de l’informe ‘Les xifres del càncer a Espanya 2023’, que ha sigut presentat aquest dilluns amb motiu de la commemoració, el 4 de febrer, del Dia Mundial contra el Càncer. La recerca recull que un terç de les morts provocades per tumors malignes es deuen a factors de risc com el tabac, el sedentarisme, les dietes inadequades i també l’alcohol. El consum de begudes alcohòliques va provocar el 2020 al voltant de 8.100 casos de càncer, 4.500 de còlon, 2.100 de mama i uns 1.500 d’hepatocarcinoma i tumors de la cavitat oral, segons les estimacions de la SEOM. Tabac a l’alça en dones Quant al tabac, es calcula que és el responsable d’un terç dels càncers a escala mundial. Tanmateix, en els últims s’observa un descens del consum entre els homes, cosa que ha provocat que el càncer de pulmó se situï en tercer lloc en incidència, alhora que entre les dones també ha assolit aquest tercer lloc, perquè s’ha incrementat el nombre de dones fumadores, fins al punt que es preveu que la taxa de casos el 2023 tripliqui la del 2001. La reducció del consum de tabac en homes i la mort de milers de persones grans a causa de la covid, persones que probablement, per la seva edat avançada, haurien patit algun tipus de càncer, expliquen que aquest any es prevegi una estabilització de la incidència. L’informe de la SEOM preveu que el 2023 es registrin 279.260 casos nous de càncer, enfront els 280.100 del 2022. Més diagnòstics L’estabilització, en qualsevol cas, no és previsible que es mantingui, ja que les últimes dècades el nombre de diagnòstics de tumors s’ha incrementat per diverses causes: l’augment poblacional, l’envelliment de la població, l’exposició als factors de risc (tabac, alcohol, contaminació, obesitat, etc.) i el creixement en la detecció d’alguns tipus de càncer com el colorectal, el de mama, el de cervix i el de pròstata, per l’augment dels cribratges i el diagnòstic precoç. Per tot això, es calcula que hi haurà un increment progressiu en la incidència de tumors a escala mundial, que a Espanya s’estima que es traduirà en 341.000 casos l’any 2040. En consonància, la mortalitat passarà de 112.000 morts el 2020 a 159.000 el 2040. Augmenta la supervivència Tot i que augmenten les xifres absolutes de morts, ja que cada vegada hi ha més casos, la bona notícia és que la supervivència s’ha duplicat els últims 40 anys i «és probable que, tot i que lentament, continuï augmentant els últims anys». El motiu d’aquest augment en la supervivència són les campanyes preventives i de diagnòstic precoç i els avenços terapèutics, entre els quals destaquen la immunoteràpia i els fàrmacs innovadors.