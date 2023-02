Fer entre 4 i 5 àpats al dia, amb una adequada aportació de proteïnes i preparacions culinàries lleugeres, de fàcil digestió, però saboroses, són algunes de les recomanacions que la Fundació Alícia fa per a pacients que estan en tractament oncològic, en els quals un bon estat nutricional mitiga els efectes secundaris.

Amb motiu de la celebració aquest dissabte del Dia Mundial del Càncer, la plataforma web Oncoalícia, impulsada per la Fundació Catalunya La Pedrera i desenvolupada per la Fundació Alícia, mostra els 10 punts clau sobre l'alimentació durant el tractament de qualsevol tipus de càncer.

"La majoria dels tractaments oncològics són llargs i combinen diferents teràpies que, al seu torn, poden provocar diversos efectes secundaris en el pacient. Tenir un bon estat nutricional és important sobretot per poder fer-los front", ha explicat la doctora Lorena Arribas, de la Unitat Funcional de Nutrició Clínica de l'Institut Català d'Oncologia-Hospital Duren i Reynals de L'Hospitalet.

"El bon estat nutricional és important tant per fer front a la toxicitat i intentar disminuir les interrupcions del tractament o els seus ajustos, com per disminuir també les complicacions posquirúrgicas", ha subratllat Arribas, que aconsella "seguir una alimentació sana i equilibrada, que contingui aliments de tots els grups en la quantitat i freqüència adequades".

Segons l'especialista, "les recomanacions alimentàries generals són similars per a tots els tipus de processos oncològics i les fases del tractament. Així i tot, s'han d'adaptar segons vagin apareixent els diferents símptomes o efectes secundaris del tractament".

Amb l'objectiu d'ajudar en la seva alimentació als pacients oncològics, el projecte social 'Menjar durant el tractament del càncer' impulsat per la plataforma web Oncoalícia té com a objectiu ajudar a totes aquestes persones davant la necessitat de disposar d'informació pràctica, rigorosa i de qualitat sobre l'alimentació per als diferents tipus de tumors, segons els seus autors.

Les deu claus sobre l'alimentació a seguir durant el tractament de cànce:

Fer de 4 a 5 menjars al dia, per mantenir l'organisme en activitat, afavorir la digestió, controlar el nivell de glucosa en sang i tenir més opcions per incorporar l'energia i els nutrients que el cos necessita. Assegurar una adequada aportació proteica per fer front als tractaments, reparar teixits i mantenir o recuperar la massa muscular. Elaborar preparacions culinàries lleugeres, de fàcil digestió, però saboroses. Per ajudar, dins de la plataforma web Oncoalícia hi ha nombroses receptes dissenyades especialment per ajudar a menjar de la forma més nutritiva possible quan apareixen els efectes secundaris. Mantenir-se actiu i practicar exercici físic per mantenir la massa muscular i la mineralització òssia. Consumir fruites i verdures diàriament. Aquestes són la principal font de vitamines, antioxidants i fitonutrientes de l'alimentació, alhora que una excel·lent font de minerals, fibra i aigua. Hidratar-se. Beure és imprescindible, especialment durant el tractament, ja que és necessari mantenir les cèl·lules del cos ben hidratades. Limitar el consum de productes rics en sal, sucre i greixos saturats, com alguns plats precuinats, el sucre de taula, la brioixeria industrial, els dolços, els refrescs ensucrats o els ´snacks´ molt salats, entre uns altres, ja que aporten menys nutrients imprescindibles i més calories, la qual cosa podria contribuir a un augment indesitjat de pes. Seguir normes i mesures de seguretat alimentària per evitar infeccions. Cal tenir en compte que de vegades durant el tractament poden disminuir les defenses, per la qual cosa és necessari extremar les mesures d'higiene per reduir el risc de sofrir alguna intoxicació alimentària. Menjar en companyia. Seria desitjable fer un dels menjars del dia, com a mínim, amb família o amics al voltant d'una taula. Practicar activitat física de manera regular. Mantenir-se actiu i fer exercici físic contribuirà a mantenir la massa muscular i la mineralització òssia. A més, ajuda a sentir-se millor i a preservar la funcionalitat per dur a terme les activitats quotidianes.

La plataforma web, que està disponible de forma gratuïta, inclou també diferents recomanacions per als diferents tumors i tipus de càncer, desmenteix mites i falses creences, i ofereix més de 200 receptes i vídeo receptes per crear un menú complet per cobrir tots els menjars del dia.