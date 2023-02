Cada any es registren a Espanya al voltant de 1.200 casos de càncer infantil: 1.100 entre els menors de 0 a 14 anys i 400 en els més grans de 14. La bona notícia és que la supervivència és de més del 80%. Els metges destaquen el valor de la protonteràpia com a "tractament fonamental en els tumors pediàtrics". Els més freqüents són leucèmies (30%), limfomes (13%) i tumors del sistema nerviós central (22%). Són dades que es posen en valor aquest 15 de febrer, en què es commemora el Dia Internacional del Càncer Infantil.

La Federació Espanyola de Pares de Nens amb Càncer (FEPNC), que s'ha reunit aquest dimecres amb la ministra de Sanitat, Carolina Darias, en un acte institucional, denuncia traves en alguns hospitals per acompanyar els seus fills. Les seves reivindicacions aquest any es basen a emfatitzar el paper “imprescindible” dels cuidadors des d'àmbits com la sanitat, la docència, el treball social, la psicooncologia o el voluntariat. La FEPNC durà a terme el seu tradicional acte a la sala Carles III del Teatro Real de Madrid. La jornada girarà al voltant de la tasca del cuidador, sumant-se a la campanya internacional de Chilhood Cancer International (CCI) sota el lema 'Una millor supervivència és possible'.

Respecte a les famílies, des de la Federació recorden que són els cuidadors principals i que, en alguns hospitals, "continuen posant traves a l'acompanyament dels seus fills i filles des que es produeix el diagnòstic". Per això, reclamen "mesures d'humanització a hospitals, com ara que es permeti el relleu de familiars en trasplantaments o facilitar condicions d'estada hospitalària als familiars".

"Hi ha hospitals que no disposen de mobiliari específic per al descans d'aquests pares i mares" Juan Antonio Roca - President de la FEPNC

"És important que se'ls faciliti tot el procés a les famílies. Una família amb nens amb càncer es veu afectada anímicament i econòmicament en haver d'assumir dietes o hotels, per exemple, fet que suposa un estrès afegit", assegura Juan Antonio Roca, president de la Federació, que recorda que “hi ha hospitals que no disposen de mobiliari específic per al descans d'aquests pares i mares”.

Seqüeles físiques i emocionals

El càncer infantil és una malaltia de les considerades 'rares' i es considera la principal causa de mortalitat entre nens amb edats compreses entre els 5 i els 14 anys, i la segona entre els joves d'entre 15 i 24 anys, darrere dels accidents, apunten des de la Fundació Aladina que precisament, en molts casos, cobreix aquestes necessitats de les famílies. Aquesta entitat fa 17 anys que dona suport als nens i adolescents amb càncer i les seves famílies i és referent, tant en el nombre i el grau d'innovació de les seves teràpies, com en reconeixement del teixit social espanyol.

Aladina atén cada any més de 2.000 nens i les seves famílies -20.000 des dels seus inicis el 2005- als vint hospitals d'Espanya on col·labora a través dels seus programes de suport integral, emocional, psicològic i material, i les seves intervencions en hospitals. Aquest 2023, la Fundació que encapçala Paco Arango ret homenatge als nens i adolescents que pateixen càncer promovent una acció de visibilitat de la malaltia: el #PañueloChallengeAladina que ha convocat col·legis, hospitals, empreses, administracions a posar-se un mocador al cap i compartir aquesta imatge en xarxes socials per generar "una gran onada de solidaritat".

Tractaments en menors

La Societat Espanyola d'Oncologia Radioteràpica (SEOR) també s'ha sumat a la commemoració del Dia Internacional i destaca el valor de la protonteràpia com a “tractament fonamental en els tumors pediàtrics, en la millora de la supervivència dels menors amb càncer i en la seva qualitat de vida, i en la minimització de seqüeles i neoplàsies posteriors gràcies a la seva precisió”. La protoneteràpia, una modalitat de radioteràpia que utilitza protons en lloc de raigs X o electrons, està disponible a dos centres a Espanya, per ara privats.

Actualment, hi ha dues unitats de protonteràpia operatives en dos centres privats

Amb informació facilitada a EL PERIÓDICO D'ESPANYA -del mateix grup editorial que Diari de Girona- per SEOR actualment a Espanya hi ha dues unitats de protonteràpia operatives: el Centre de Protonteràpia Quironsalud a Pozuelo d'Alarcón (Madrid) i la Unitat de Protonteràpia de la Clínica Universitat de Navarra a Madrid. La donació de la Fundació Amancio Ortega permetrà la creació de 10 nous centres a Espanya, concretament a Madrid (2), Barcelona (2), Santiago de Compostel·la, Sant Sebastià, València, Màlaga, Sevilla i Las Palmas. D'altra banda, una iniciativa públic/privada permetrà obrir una altra unitat a Santander, concretament a l'Hospital Universitari Marqués de Valdecilla. D'aquesta manera, Espanya se situarà a l'avantguarda europea.

El càncer constitueix la primera causa de mort per malaltia als més petits dins dels països desenvolupats

Al voltant de 1.100 nens es posen malalts de càncer cada any a Espanya, d'acord amb les últimes dades del Registre Espanyol de Tumors Infantils (RETI-SEHOP), indica la societat científica. Constitueix la primera causa de mort per malaltia dels més petits dins dels països desenvolupats. La supervivència més enllà dels cinc anys dels menors de 14 amb càncer a Espanya és del 82,5%, cosa que reflecteix un gran avenç en els últims anys, ja que ha augmentat un 43% des del 1980.

Els tumors més freqüents són leucèmies (30%), limfomes (13%) i del sistema nerviós central (22%). La radioteràpia forma part del tractament multimodal de la majoria de tumors sòlids infantils juntament amb la cirurgia i la quimioteràpia. Una de les principals indicacions de la protonteràpia és precisament en els tumors a la població pediàtrica, fonamentalment els localitzats en el sistema nerviós central i en els quals se situen propers a òrgans de risc com la medul·la, cor, pulmons…

La doctora Mónica Ramos Albiac, coordinadora del Grup de Tumors Pediàtrics de la SEOR i oncòloga radioteràpica a l'Hospital Universiari Vall d'Hebron, assenyala que “la radioteràpia juga un paper important en el tractament curatiu dels tumors cerebrals pediàtrics, així com dels sarcomes d'Ewing, rabdomiosarcomes, tumors de Wilms i neuroblastomes”.

Durant els darrers deu anys, afegeix, les tècniques d'irradiació han millorat “de manera que cada vegada podem ser més precisos en l'administració de la dosi de radioteràpia i evitar zones de teixit sa properes a la zona de tractament. D'aquesta manera, podem minimitzar els efectes no desitjats a llarg termini en molts dels nens que es curen del càncer infantil”. En aquest escenari, el tractament amb protons està tenint "un paper fonamental en els darrers anys, permetent disminuir encara més la dosi a teixits sans i millorant la qualitat de vida futura dels nostres pacients pediàtrics amb càncer d'avui".