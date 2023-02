Una de cada quatre dones més grans de 50 anys té osteoporosi, una malaltia òssia amb rostre clarament femení. Entre les conseqüències més comunes, les fractures per fragilitat, que se situen ja com la quarta malaltia crònica de més impacte. En el cas de les dones, el risc de patir una fractura és més gran que el de patir -en conjunt- càncer de mama, ovari i úter. A Espanya, es produeixen al voltant de 330.000 fractures per fragilitat cada any, una cada dos minuts.

L'osteoporosi -que vol dir 'os porós'- és una malaltia que provoca una disminució de la densitat i la qualitat de l'os. L'esquelet té menys resistència i és propens a fracturar-se, fins i tot amb un traumatisme menor, com una caiguda des de la mateixa altura o un cop simple. Aquestes fractures es denominen per fragilitat i són molt comunes, sobretot entre les dones després de la menopausa.

A la 23a Trobada Nacional de Salut de la Dona i Medicina de la Dona (SAMEM), la Fundació Hispana d'Osteoporosi i Malalties Metabòliques Òssies (FHOEMO) ha presentat el projecte 'Observatori Osteoporosi', una enquesta de valoració que es durà a terme a tota Espanya i permetrà conèixer fins a quin punt saben els pacients amb osteoporosi de la seva malaltia i com n'és la qualitat de vida. L'objectiu d'aquest informe és determinar a escala nacional quina és la situació actual a l'abordatge de la malaltia.

L'impacte de les fractures

Les fractures per fragilitat són la principal conseqüència de l'osteoporosi i, expliquen els metges, es caracteritzen per la gravetat i la prevalença. Són extremadament greus i limitants. El dolor que ocasionen suposa una pèrdua de mobilitat. Per això, estan associades a una mortalitat més gran, morbiditat i increment d'una fractura secundària. L'objectiu de l'Observatori que ara s'engega és determinar "quines són les necessitats no cobertes actuals; prioritzar-les i establir vies per minimitzar l'impacte" que l'osteoporosi i les fractures tenen en els pacients i el seu entorn, ha subratllat el doctor Guillermo Martínez, president de la Societat Espanyola de Recerca Òssia i Metabolisme Mineral (SEIOMM).

Per a un millor abordatge de l'osteoporosi i les fractures per fragilitat, els especialistes consideren fonamental que hi hagi les Unitats de Coordinació de Fractures (conegudes com a FLS) que garanteixen el diagnòstic, el tractament i l'atenció més adequada per a aquells pacients que ja han patit prèviament una fractura osteoporòtica. Actualment, al nostre país hi ha 83 Unitats de Coordinació de Fractura repartides pels hospitals espanyols.

Gairebé tres milions d'espanyols tenen osteoporosi greu, però el 80% de les persones que han patit almenys una fractura no són correctament identificades

Els equips multidisciplinaris redueixen notablement el risc d'aparició o de noves fractures, des de traumatòlegs, reumatòlegs, internistes, medicina de família, però també altres perfils professionals com infermeria, rehabilitadors o psicòlegs. Fonamental per als pacients perquè, com ha explicat Raquel Sánchez, pacient i representant d'Associació Espanyola amb l'Osteoporosi i l'Artrosi (AECOSAR), l'osteoporosi té un notable impacte” i més encara quan es produeix una fractura per fragilitat. En aquest moment passem de ser persones que podíem fer les nostres activitats quotidianes per nosaltres mateixos a ser dependents".

A Espanya, es produeixen al voltant de 330.000 fractures per fragilitat cada any, una cada dos minuts. Com s'ha dit, és la quarta malaltia crònica de més impacte i la seva incidència podria augmentar un 27% el 2030 fins a assolir els 420.000 casos anuals per l'envelliment de la població. Gairebé tres milions d'espanyols tenen osteoporosi greu, però el 80% de les persones que han patit almenys una fractura no són correctament identificades i, per tant, no reben el diagnòstic ni el maneig posterior que haurien de fer.