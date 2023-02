Intentar dormir pot ser un autèntic malson per a aquells que triguen hores a caure en els braços de Morfeu. Sobretot per a aquells que hagin provat ja tot tipus de remeis casolans: til·la, valeriana, passiflora, melamina...

Segur que també han provat tots els trucs, hàbits saludables de la son o recomanacions per caure adormit: sopars més lleugers, no ingerir aliments pesats dues hores abans d'anar al llit, no mirar pantalles abans d'anar a dormir, o fer exercici físic fort al llarg del dia.

Però, si malgrat això, encara no hi ha manera d'agafar el son, hi ha una altra tècnica, que s'ha posat molt de moda a internet i les xarxes socials i que sembla ser infal·lible. Es tracta de la tècnica 4-7-8. El seu autor és Andrew Weil, un doctor de la Universitat de Harvard i un dels metges naturistes més cèlebres del món.

Aquest truc per relaxar-se és una tècnica de meditació, que pot realitzar-se en qualsevol moment i lloc, no necessàriament a l'hora d'anar a dormir. De fet, pot servir per tranquil·litzar-se moments abans d'una entrevista de treball, d'un examen o en qualsevol moment en el qual ens guanyi l'ansietat.

Així és la tècnica 4-7-8

Tot i que pot realitzar-se de qualsevol manera i sense equipament, Weil recomana fer-ho assegut, amb l'esquena recta. Es comença col·locant la punta de la llengua darrere de les dents incisives superiors (on comença el paladar) i mantenint-la en aquesta posició durant tot l'exercici. A partir d'aquí només cal realitzar uns senzills passos:

Exhalar tot l'aire dels pulmons a través de la boca, sense moure la llengua del seu lloc i fent un so de xiulada.

Tancar la boca i agafar aire pel nas durant quatre segons.

Aguantar la respiració durant 7 segons.

Exhalar l'aire a través de la boca durant 8 segons.

Tornar a inhalar i repetir el procés tres vegades més.

Preparació prèvia

Malgrat que és una tècnica senzilla, sí que necessita una mica de preparació. El doctor Andrew Weil recomana practicar l'exercici fins aconseguir millorar la capacitat pulmonar i poder aguantar la respiració en el temps marcat.

L'autor de la tècnica 4-7-8 també explica en el seu canal de YouTube que si, així i tot, continuen els problemes per mantenir la respiració, es pot accelerar l'exercici però mantenint la mateixa relació de temps.