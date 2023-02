Un home s'ha curat del VIH després d'un trasplantament de cèl·lules mare que ha permès retirar-li el tractament antiretroviral contra el VIH de forma supervisada. Quatre anys després el virus no ha aparegut. El cas el presenta el consorci IciStem, coordinat per l'Institut de Recerca de la Sida (IrsiCaixa). El treball demostra l'absència de partícules virals i de resposta immunològica contra el virus en el cos del pacient tot i no rebre el tractament durant quatre anys, evidències que permeten a l'equip científic considerar que el cas del pacient de Düsserldorf és un nou cas de curació. L'home tenia leucèmia i se li va fer un trasplantament amb cèl·lules amb una mutació específica, estratègia que no és escalable al conjunt de la població.