Tot i que és la més comuna, l'androgènica no és l'única alopècia. Una de les que causa més estralls, i que afecta principalment dones, és l'alopècia frontal fibrosant, un tipus d'alopècia cicatricial cada vegada més comuna, encara que el seu origen no està definit.

Tal com indica el doctor Roberto Castro, metge d'Insparya Madrid, “aquest tipus d'alopècia es presenta amb la caiguda dels cabells des de la part frontal cap al darrere, com si fos el recorregut d'una diadema, provocant que el naixement estigui a poc a poc més enrere”. Aquesta patologia també pot provocar l'aparició de grans a la cara.

Motius pels quals pot aparèixer l'alopècia frontal fibrosant

Tot i que es desconeixen moltes coses d'aquesta malaltia, se sol associar principalment a dues circumstàncies:

Canvis hormonals. És una alopècia que sol produir-se principalment tal com afirma Castro, “en dones properes a la menopausa, ja sigui abans –i principalment– després que aquesta es produeixi”.

D'origen desconegut i amb un component autoimmune. És el mateix organisme el que ataca els cabells. Com Castro especifica, "és important destacar que no té una causa autoimmune, ja que l'origen és desconegut, però sí que té un component autoimmune, que és el que fa que sigui el mateix sistema immunitari el que fa que els cabells caiguin".

Símptomes de l'alopècia frontal fibrosant

Segons el doctor Castro, “un dels primers signes que aquest tipus d'alopècia es manifestarà al nostre cabell és la caiguda dels pèls de les celles, especialment de la zona final. Moltes vegades, aquesta caiguda precedeix l'avenç en diadema de la línia d'inici dels cabells”.

Un altre dels símptomes pot ser “l'aparició de lesions a les temples, que es poden manifestar com a rugositats o sensació de relleu a la zona frontal de la línia de cabell”. "Un envermelliment de les galtes també pot ser un identificador de la presència (actual o futura) d'aquest tipus d'alopècia".

La detecció precoç d'aquest tipus d'alopècia és fonamental a l'hora de tractar la patologia, ja que, amb un primer diagnòstic, l'evolució serà més favorable, permetent la prevenció de la caiguda dels cabells i la cicatrització.

En uns primers estadis, aquesta alopècia es podrà frenar gràcies a tractaments mèdics (orals, tòpics o infiltrats) que disminueixin la inflamació del fol·licle pilós.

Si la malaltia es troba en un estat més agut, caldrà utilitzar corticoides sistèmics i infiltrats i antipalúdics com hidroxicloroquina o dutasteride. Així mateix, és convenient realitzar tractaments com Mesoteràpia capil·lar o Plasma Ric en Plaquetes, que pot millorar la inflamació i l'atròfia cutània.

Només si el procés inflamatori s'ha tractat anteriorment amb un tractament mèdic, el trasplantament capil·lar pot ser una opció ideal per repoblar les àrees afectades, encara que cal tenir en compte que els cabells trasplantats es poden perdre amb el pas dels anys, especialment si es produeix un nou brot.

Així mateix, en casos en què el trasplantament capil·lar no estigui recomanat, es pot optar per solucions cosmètiques, com la tricopigmentació, que permetrà dissimular les clapes que apareguin al cuir cabellut, provocant una sensació d'homogeneïtat.