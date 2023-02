Les infeccions de transmissió sexual (ITS per les seves sigles en anglès) són la segona causa de malaltia infecciosa a Europa, per darrere de les infeccions respiratòries.

Per això, des de la Societat Espanyola de Medicina d'Urgències i Emergències (SEMES), s'alerta sobre el problema de salut pública que suposa l'increment de casos d'ITS a Espanya, tant per la seva magnitud com per les seves complicacions i seqüeles, sobretot si no es realitza un diagnòstic i tractament precoç. Quines són les principals infeccions de transmissió sexual? Els especialistes de la SEMES destaquen que existeixen més de 30 bacteris, virus o paràsits que es transmeten per contacte sexual. Els vuit patògens principals per al desenvolupament d'aquesta mena de patologies són: El treponema pallidum, causant de la sífilis .

. La neisseria gonorrhoeae o gonococ, origen de la gonorrea .

. La chlamydia trachomatis ( clamídia ).

). Tricomones vaginalis ( tricomoniasis ).

). Virus de l' hepatitis B .

. Virus herpes simple.

simple. VIH .

. El virus del papil·loma humà. Aquests patògens es propaguen predominantment per via sexual, inclosos el sexe vaginal, oral, anal o el contacte directe amb pell o mucoses. Però hi ha un problema afegit entorn de les infeccions de transmissió sexual i és que en moltes ocasions coexisteixen alhora en el mateix pacient. El doctor Juan González del Castillo, coordinador del Grup d'Infeccions en Urgències de SEMES, explica sobre aquest tema que: “La coexistència en període i lloc de dues o més epidèmies que comparteixen factors socials, de tal manera que aquestes es retroalimenten entre si i acaben interactuant i causant seqüeles complexes, es denomina sindèmia ".

". "Ens referim a aquest terme per posar en relleu la coexistència del VIH amb la resta d'ITS. La infecció pel VIH i les ITS estan clarament interrelacionades, compartint riscos, incidència i mecanismes de transmissió”. I és que existeix una important coincidència entre el VIH i altres ITS. El 28% dels homes que tenen sexe amb homes diagnosticats de sífilis i el 15% dels pacients de gonocòccia identificats en centres d'ITS estaven coinfectats pel VIH. A més, algunes ITS, especialment les ulceratives, com la sífilis o l'herpes genital eleven el risc de contreure o transmetre la infecció pel VIH. Les ITS augmenten més entre les dones Segons l'Informe de l'Observatori Bloom “ITS en dones a Espanya”, en els últims anys s'ha observat un repunt de casos d'infeccions de transmissió sexual com la clamídia, la sífilis i la gonorrea. I encara que el creixement ha estat generalitzat, analitzant les dades s'observa que són les dones les que han experimentat un major increment de diagnòstics. Així, segons les estimacions de l'Institut de Salut Carlos III, entre 2016 i 2019 els casos d'ITS en dones a Espanya van augmentar un 156%. En aquest sentit, la doctora Iria Miguéns, coordinadora del Grup MUEjeres de SEMES, ha indicat que, segons el mateix informe, si es tenen en compte els casos aportats pels sistemes de vigilància de les comunitats autònomes, l'increment de casos entre l'any 2012 i 2019 se situa en un 1.073%, arribant al seu punt màxim de contagis amb 16.304 casos anuals. El 80% del total dels casos diagnosticats va ser en dones d' entre 15 i 35 anys , perquè a partir d'aquesta edat es registren menys contagis per l'estabilització del nombre parelles sexuals.

, perquè a partir d'aquesta edat es registren menys contagis per l'estabilització del nombre parelles sexuals. També el 70% de les dones van considerar que el seu coneixement sobre les ITS és deficient. Les infeccions de transmissió sexual es disparen entre els adolescents gironins Malalties de transmissió sexual i embaràs Tenint en compte la franja d'edat més afectada pels contagis en dones (entre 15 i 35 anys), els especialistes de la SEMES insisteixen en la implicació que aquestes malalties tenen en l'embaràs. Així, s'estima que a Espanya entre un 20 i un 25% dels infectats per VIH són dones, i que el virus es pot transmetre de la mare al fill en un 45% dels casos, si la dona embarassada no està en tractament. D'altra banda, la doctora Miguéns afegeix que en unes altres ITS com en la sífilis primària o secundària, la probabilitat de contagi és del 70% al 100%. “La sífilis en l'embaràs és molt fàcil de detectar i de tractar, així que no és justificable que avui dia continuïn naixent nenes i nens amb sífilis congènita”, subratlla la doctora. Quant a l'hepatitis B, l'experta recorda que la transmissió materna infantil d'aquest virus pot causar infeccions cròniques en els nounats que amb el temps poden portar a produir cirrosi o càncer de fetge. “Igual que amb les altres infeccions, existeixen alternatives que poden prevenir la transmissió de mare a fill de l'hepatitis B, per la qual cosa es recomana l'ús de proves ràpides per al diagnòstic d'aquestes ITS tant de les mares com de les seves parelles per frenar la transmissió”. Com prevenir les infeccions de transmissió sexual Davant aquestes preocupants dades i amb la finalitat de frenar els contagis de les ITS, els experts de la SEMES faciliten una sèrie de recomanacions per a practicar el sexe de manera segura: Informació . Una de les qüestions bàsiques que plantegen els especialistes en urgències i emergències és rebre informació fiable abans de començar a tenir relacions sexuals. Per a això aconsellen acudir a un centre sociosanitari autoritzat per a això.

. Una de les qüestions bàsiques que plantegen els especialistes en urgències i emergències és rebre informació fiable abans de començar a tenir relacions sexuals. Per a això aconsellen acudir a un centre sociosanitari autoritzat per a això. El preservatiu és fonamental . Aquest mètode profilàctic és essencial en qualsevol relació sexual, sigui sexe vaginal, anal o oral.

. Aquest mètode profilàctic és essencial en qualsevol relació sexual, sigui sexe vaginal, anal o oral. Després d'haver mantingut relacions sexuals de risc , acudir a un centre sanitari al més aviat possible.

, acudir a un centre sanitari al més aviat possible. En el cas de mantenir relacions sexuals de risc o tenir diverses parelles sexuals, és necessari realitzar proves d'ITS amb periodicitat .

amb . Finalment, els experts insisteixen en una qüestió fonamental i és que els anticonceptius orals, la píndola de l'endemà o l'anell vaginal, No prevenen el contagi d'ITS. “Els preservatius tant masculins com femenins són els únics mètodes anticonceptius capaços d'evitar el contagi”, subratllen des de la SEMES. El preservatiu semàfor: canvia de color si detecta una malaltia de transmissió sexual