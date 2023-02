La barreja de medicaments és una pràctica de vegades habitual que no pot realitzar-se ni de bon tros a la lleugera sense consultar amb un metge. I és que certes combinacions poden ser perjudicials per al pacient i ocasionar riscos a la mateixa salut. És el que podria passar al prendre brivudina i fluoropirimidines (com capecitabina, 5-fluorouracil, tegafur, floxuridina, flucitosina). Es fan servir per tractar l’herpes zòster i el càncer. L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (Aemps) ha advertit aquest dilluns sobre el greu risc que pot arribar a ser mortal al barrejar aquests dos medicaments.