Tothom té clar quins són els dos pilars fonamentals per a portar una vida saludable: una alimentació equilibrada i exercici periòdic. Ningú qüestiona aquesta teoria, però una altra cosa molt diferent és que sigui senzill portar-ho a la pràctica. Molts s'ho plantegen com un objectiu per a l'any nou, però a mesura que passen les setmanes la motivació va decaient. Tant que quan s'està acostant la primavera només queden els més perseverants calçats amb sabatilles d'esport a primera hora del matí camí del gimnàs o d'un parc.

Però, per què passa això? Les raons són molt variades i, encara que varien en gran manera en funció de cada persona, es poden establir una sèrie de pautes comunes. En concret, dos: falta de temps i falta de ganes. És molt difícil mantenir la motivació, sobretot en els casos en els quals els resultats no són visibles tot just començar. I això porta amb si que cap moment passi a ser bo per posar-se el xandall. Tanmateix, això no significa que sigui una excusa vàlida per tornar a la vida sedentària i per entregar-te al menjar porqueria.

Per continuar menjant una quantitat adequada de fruites i verdures i reduint la presència de greixos poc saludables la clau és l'organització. Reservar una estona tots els diumenges per planificar el menú setmanal sa i equilibrat té molts beneficis. D'aquesta manera es poden col·locar llegums un parell de dies, una bona aportació de vegetals cada dia, peix més que carn...

D'altra banda, el tema de l'exercici no és tan senzill. Per això, una alternativa gens menyspreable és proposar-se moure's a casa. Així, les excuses relacionades amb el temps (fa massa fred o massa calor, està plovent...) desapareixen. I trobar un lloc per fer una mica d'esport és més senzill, ja que es pot aprofitar qualsevol estona morta. No obstant això, la part dolenta és que, en moltes ocasions, es troba a faltar un professional que guiï el progrés. Però, per a això, una vegada més, la tecnologia ha arribat per a salvar-nos.

En els últims temps s'han multiplicat les aplicacions que persegueixen aquest objectiu: ajudar la gent a aficionar-se a l'esport des de casa, que no vol dir veure el futbol o el tenis des del sofà. Moltes inclouen també un apartat d'alimentació saludable, la qual cosa les fa encara més completes. Encara que la majoria són de pagament, moltes ofereixen versions gratuïtes per provar i veure si són per a nosaltres abans de desemborsar els diners. Aquí va una selecció de cinc d'elles.

8FIT

Els que vulguin sumar-se a la vida saludable tenen en aquesta la seva aplicació. Té diversos apartats molt útils, sobretot els d'entrenament i receptes, però també inclou una secció d'història d'èxit perquè els usuaris es convencin que aconseguir els objectius és possible. Dins de l'apartat esportiu hi ha exercicis de HIT, boxa, pilates, ioga i meditació, tots dividits en diferents nivells en funció de la forma física. El seu objectiu és transformar el concepte del fitness perquè es converteixi en un camí que introdueixi hàbits saludables, positius i duradors. L'aplicació està disponible en sis idiomes i és possible accedir a una prova gratuïta.

FREELITICS

També inclou un apartat d'esport i un altre d'alimentació. Dins d'aquest primer es pot accedir a més de 350 exercicis personalitzats "per a ajudar-te a guanyar força per dins i per fora". I el millor de tot és que hi ha opcions per a exercitar-se amb equipament o tan sols amb el propi cos. També s'adapta als que arriben amb un cert to físic i aquells que volen començar de zero. Tot amb l'objectiu que els progressos siguin visibles i així es generi adherència. Inclou un apartat d'escalfament i un altre d'estiraments per evitar lesions. Està disponible per a iOs i per a Android.

7M FITNESS

La premissa és bàsica: un es pot posar en forma en tot just set minuts. Això sí, cal realitzar diverses sessions per exercitar diferents grups de músculs combinant exercicis de cardio i força per fer-ho encara més complet. Aquesta és la clau de l'èxit de 7M Fitness, fer senzill el que a priori pot resultar molt complicat. Hi ha una versió que és específica per a dones i està pensada per a aconseguir els objectius en poc temps. El que molts diuen un 'win win'.

DAILY IOGA

El ioga va irrompre amb força fa uns anys i ja es pot dir sens dubte que va arribar per quedar-se. La febre per aquest esport no ha deixat de créixer i cada vegada té més adeptes. No en va, un estudi recent de la Universitat de Harvard apunta que en una sessió de tot just mitja hora es poden arribar a cremar fins a 200 calories, encara que això depèn molt de cada persona. A més d'això, ajuda a reduir la pressió arterial i la freqüència cardíaca, contribueix a la relaxació i augmenta la confiança en un mateix, la coordinació, la concentració i contribueix a dormir millor. Per això s'explica l'èxit de 'Daily Ioga', una app amb més de cent classes de ioga i meditació per a tots els nivells de dificultat.

SWORKIT

Aquesta aplicació promet ajudar-te amb l'activitat física en qualsevol moment i en qualsevol lloc. Així mateix, promet crear plans específics per a cada persona en funció de quin sigui el seu objectiu: pèrdua de pes, guany muscular, millorar la flexibilitat, augmentar la resistència, reduir el dolor o simplement mantenir-te en un bon to físic. A diferència d'altres versions, aquesta també té l'opció de manejar-se directament a través de la seva pàgina web sense necessitat de descarregar cap aplicació.