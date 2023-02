Són l'aparell de cuina de moda i cada vegada més famílies en tenen una. Les ‘air fryers’ o fregidores d’aire, es presenten com una bona forma de cuinar saludablement. I és que amb la fregidora d’aire podem preparar des d’unes boníssimes patates fregides, sense necessitat de litres i litres d’oli, fins a un pollastre sencer. Incomptables receptes que, a més de ràpides, són molt més adequades per a les persones que volen portar una rutina equilibrada o que volen canviar els seus hàbits a causa del colesterol o per aprimar-se.

Els avantatges de les fregidores d’aire són molts, i per això, milers de persones s’han apuntat a aquesta espècie de ‘febre’ de les ‘air fryer’. Però, tot i que sempre es posa el focus en els beneficis obvis d’aquesta nova forma de cuinar, també hi ha alguns inconvenients de les fregidores d’aire que és recomanable conèixer abans de comprar-les.

El gran problema de la fregidora d’aire

Si hi ha un element fonamental a qualsevol cuina és la higiene: els bars i restaurants passen controls de sanitat exhaustius per evitar que hi proliferin tota mena de fongs i bacteris derivats d’una mala manipulació dels aliments. A més, els professionals que hi treballen han de fer cursos periòdicament en què aprenguin com poden conservar adequadament cada ingredient, quines són les dates de caducitat a respectar o com s’ha d’evitar la contaminació creuada.

A les cuines particulars, si bé no hi ha aquest control, també és important que parem molta atenció a l’aspecte sanitari. Mantenir una neteja estricta a la cuina és fonamental, i per fer-ho podem recórrer a formació especialitzada o a productes de neteja.

El pitjor risc de la fregidora d’aire, precisament, és el de les intoxicacions alimentàries: quan acabem de fer servir aquest electrodomèstic, cal netejar-lo adequadament perquè no s’hi acumulin dins restes de menjar i brutícia què després puguin allotjar bacteris i altres microorganismes.

Per rentar correctament l’’air fryer’ i, així, evitar el risc d’intoxicació alimentària s’ha de seguir una sèrie de passos que, tot i que són bastant senzills, s’han d’aplicar de forma meticulosa.

Com netejar bé les fregidores d'aire