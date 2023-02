L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), que depèn del Ministeri de Sanitat, ha emès una alerta per comunicar una nova detecció d’un certificat de marcatge CE falsificat que sembla que es va utilitzar per comercialitzar un producte sanitari a Espanya sense l’autorització necessària. En aquest cas, es tracta d’un gel d’àcid hialurònic per injectar en teixit tou que respon al nom comercial d’Ácido Hialurónico reticulado / No reticulado Manorui®.

Segons la informació facilitada per les autoritats sanitàries eslovaques, es va detectar un certificat de marcatge CE fals amb número 2020-MDD/DE-025 de l’organisme notificat eslovac 3EC International a.s., el número d’identificació del qual és el 2265, per al fabricant Jining Hangxing E-Commerce Co., Ltd., la Xina, per a aquest gel d’àcid hialurònic reticulat.

El certificat té data d’emissió del 7 de novembre del 2020 i data de caducitat del 6 de novembre del 2025. No obstant, les autoritats sanitàries eslovaques informen que el fabricant Jining Hangxing E-Commerce Co., Ltd., la Xina, no és client de l’organisme notificat 3EC International a.s. (2265). A més, cap certificat amb número 2020-MDD/DE-025 ha sigut expedit per aquest organisme notificat.