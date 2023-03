El 40% dels espanyols s’ha sotmès a tractaments de medicina estètica

L’intrusisme és una de les grans preocupacions dels metges estètics. La Societat Espanyola de Medicina Estètica (SEME) ha presentat recentment el seu segell digital de garantia mèdica. La U.48 és la llicència sanitària que identifica la clínica com a centre sanitari autoritzat. A Espanya hi ha 6.305 clíniques autoritzades pel Ministeri de Sanitat per exercir aquesta especialitat. La resta no ho estan. Els metges volen ajudar a identificar ràpidament mitjançant internet les clíniques autoritzades i, per tant, segures, en un país on el 40% de la població s’ha sotmès en alguna ocasió a aquest tipus de tractaments.

Segons les dades del darrer informe socioeconòmic de la SEME, l’edat mitjana d’accés a aquest tipus de tractament ha passat dels 35 als 20 anys. Un públic cada cop més jove i més influenciat per les xarxes socials. El que, sembla «l’entorn perfecte per als suplantadors de funcions al sector», alerten els metges.

Durant l’any 2021, amb les darreres dades disponibles, es van realitzar un total de 871.525 tractaments de medicina estètica a Espanya. Un total de 626.778 van ser facials (72%), 191.515 corporals (22%) i 53.232 categoritzats en «altres» com el hair removal o de depilació (6%). La iniciativa neix per lluitar contra la desinformació perquè actualment la majoria dels pacients, sobretot els més joves, usen internet i les xarxes socials com a principal font d’informació abans de fer-se tractaments.

A la trobada, la doctora Petra Vega, tresorera de la societat científica, va indicar que l’intrusisme continua sent habitual: el 15% dels pacients que acudeixen a les consultes dels metges associats a SEME arriben d’altres centres on els ha tractat una persona no autoritzada.

Clíniques autoritzades

Precisament, per facilitar la identificació de clíniques de medicina estètica segures, la SEME ha desenvolupat un segell digital de garantia mèdica. «La idea és generar confiança i tranquil·litat als nostres pacients. Cal ser exigents. No per ser un tractament estètic, és banal», va assegurar el doctor Juan Antonio López, president de SEME. Consisteix en un script dinàmic, únic i personalitzat per a cada sol·licitud verificada, amb moviment constant i animació interactiva, que els metges associats a la SEME poden incorporar al web de les seves clíniques.

A més, quan el pacient el prem serà dirigit al web de la societat, podent així corroborar que el metge titular està col·legiat, que posseeix tota la formació exigida per estar afiliat a aquesta societat mèdica, i que el centre sanitari disposa de l’autorització U.48 -un epígraf específic per a medicina estètica- per realitzar aquests procediments. Tots aquells facultatius adscrits a la societat científica, que siguin propietaris de clíniques o directors mèdics als quals estigui associada una unitat assistencial U.48, podran incorporar aquesta certificació digital al web del seu centre. «Una cosa que aconsellem fer a tots els socis amb la major celeritat possible tenint en compte el valor del rigorós sistema de verificació», va destacar la doctora Petra Vega.