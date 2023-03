El pernil dolç és un dels aliments imprescindibles a la nevera, un dels preferits a l’hora de treure’ns d’un problema i afegir una mica de gust al menjar: sandvitxos, torrades, truites, pizzes, croquetes... Casa amb tot.

No obstant, si es compra ja envasat en forma de paquet de diversos talls, és probable perdre la noció del temps sobre la data que es va obrir l’embolcall i, en conseqüència, que es passi. Llavors, es pot arribar a consumir l’aliment en un estat que pot resultar poc saludable i, fins i tot, perillós.

Per aquest motiu, t’expliquem quan t’hauries de desfer de manera definitiva dels talls de pernil dolç sobrants.

Tacte, olfacte i vista

El símptoma principal que el teu aliment no està en el millor estat és que adquireix un tacte viscós i gelatinós i una forta olor, similar a la del sofre o l’amoníac. Aquesta característica és una conseqüència que s’estan desenvolupant bacteris, floridura i llevats per la descomposició del producte.

Segons Juan Pedro Camou Arriola, investigador del Centre d’Investigació en Alimentació i Desenvolupament (CIEU) de Mèxic, aquests bacteris són benignes i, malgrat la forta olor i gust, en petites quantitats no resulten perjudicials per a la salut.

Malgrat aquestes declaracions, Camou no recomana consumir aquest aliment un cop apareix aquest component, ja que és impossible saber si han crescut altres bacteris que sí que poden resultar malignes.

Si tenim molt carinyo per aquest tall de pernil, sempre el podem rentar amb aigua i veure si així desapareix la pudor i el gust. En aquest cas, el més probable és que no resulti nociu per a la salut. Però si, per contra, la fortor i el gust segueix present malgrat haver-lo rentat, no s’ha de consumir, ja que hi ha el risc de contraure una infecció estomacal no volguda.

Un altre dels símptomes que ens hem de desfer d’aquest producte és el color. Quan el teu pernil dolç comenci a presentar una gamma cromàtica fora del rosa pal amb matisos grisencs i s’acosti al blanc, negre, gris, marró o verd, és un indicador que la floridura està començant a créixer.

La clau està en la conservació

La correcta preservació dels aliments juga un paper fonamental en la seva esperança de vida. En el cas dels embotits, s’han de conservar a una temperatura d’entre 0 i 2 graus des del seu empaquetament fins al seu consum. Si en algun moment es trenca aquesta cadena de fred, és possible que hi hagi una descomposició més veloç.

Un altre factor a tenir en compte és que, a l’obrir el paquet, el temps de vida del producte s’escurça considerablement, especialment quan la temperatura del lloc és alta i el frigorífic està a una temperatura superior als 4 graus. En aquest cas, un pernil dolç obert tot just dura una mitjana de 3 a 4 dies a la nevera.

Ara, amb aquestes claus, ja tens tota la informació necessària per valorar la permanència d’aquest menjar a la teva nevera.