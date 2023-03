El 28 de febrer de 2020, l’hospital Trueta va atendre la primera pacient infectada de covid-19 a la Regió Sanitària Girona, tres dies després que es detectés el primer cas a Catalunya el 25 de febrer. En pocs dies, i lluny de qualsevol predicció, el contagi es va estendre de forma desmesurada de la mateixa manera que ho va fer a la resta del món. En aquest període, a la Regió Sanitària s’han confirmat més de 300.000 casos de coronavirus i s’han registrat gairebé 3.000 morts. Aquell va ser l’inici d’una pandèmia que ha capgirat tots els àmbits de la societat, incloent-hi també el sistema sanitari.

El coronavirus encara és «molt present» i hi serà «per sempre» Salvador Macip - Científic blanenc

Actualment, la situació ja està estabilitzada, inclús es parla que la covid-19 «ja és història» i que passarà a ser un virus estacional com la grip, amb molta menys repercussió. El científic blanenc Salvador Macip, que forma part del comitè assessor del govern català de la covid-19, recorda que el coronavirus encara és «molt present» i hi serà «per sempre». Respecte a l’actitud dels governants i la major part de la societat, Macip dubta si realment «n’hem après gaire de la crisi sanitària que hem viscut». De fet, concreta que «el que sí que hem vist és que no estàvem preparats per fer front a això i pandèmies com aquesta es repetiran al llarg del temps, com sempre ha passat, però s’accentuaran per la globalització», matisa. És per això que recalca que «cal estar preparats» per a futures crisis sanitàries.

Entre altres aspectes demana als polítics que «escoltin» més els experts i lamenta que la gestió d’aquests anys no ha sigut bona. «La valoració és d’un aprovat just, tant a Europa com a Catalunya i Espanya». Matisa que, per a altres ocasions, les discrepàncies polítiques no poden influenciar en la presa de decisions, en referència al xoc entre Catalunya i Espanya. «La centralització inicial a Madrid va fer molt mal, no es podien tractar de la mateixa manera totes les comunitats autònomes, calia actuar més a petita escala, inclús per regions sanitàries».

Per altra banda, en el cas concret de Catalunya, expressa que hi va haver descoordinació. «En situacions com aquesta, no pot ser que el govern i l’oposició vagin cadascú per la seva banda».



SALUT REGISTRA UN 17% MÉS DE SANITARIS EN TRES ANYS L’increment de professionals ha anat acompanyat de la incorporació de nous perfils adaptats a les noves necessitats de la ciutadania. D’aquesta manera, s’han incorporat 376 referents de benestar emocional comunitaris, 152 dietistes nutricionistes, 352 fisioterapeutes i 365 higienistes dentals. També el sistema de salut compta amb més professionals en vigilància epidemiològica. Concretament s’està en procés de doblar la plantilla respecte al període prepandèmic i passar de 59 professionals abans de la pandèmia als 123, previstos per a finals d’any. En aquest sentit, destaca la incorporació, entre d’altres, de nous perfils especialitzats en sistemes d’informació, tractament i anàlisis de les dades. Finalment, el Govern ha incrementat el pressupost destinat a salut un 32% des de l’any 2019 i fonts del Departament afirmen que el sistema actual s’ha preparat per anticipar i poder predir altres epidèmies, així com el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Futur incert

Respecte al futur de la covid-19, el científic assegura que encara hi ha molta incertesa. «Hem de veure cap a on va, els estudis diuen que la immunitat després de la vacuna o de la infecció comença a baixar després dels sis mesos, per tant caldrà vacunar-se periòdicament». Tot i que tots els estudis preveuen que es convertirà en un virus estacional com la grip, diu que «caldrà esperar que la vacunació s’estengui a tots els països perquè fins que això no passi, el virus anirà mutant cap a noves variants desconegudes».

D’altra banda, tot i la comparació constant amb altres virus, Macip remarca que «no és com la grip, només fa falta veure les seqüeles que ha deixat als afectats de covid persistent; no patir aquesta patologia ja hauria de ser una gran motivació per vigilar de no contagiar-nos».

Respecte a la prevenció, lamenta que l’ús de la mascareta no s’hagi normalitzat. «No dic que sigui obligatòria perquè ja es veia que al metro no la portava ningú, però sí que siguem prou responsables i coherents de posar-nos-la quan hi ha pics de circulació de virus respiratoris o moltes aglomeracions». De fet, matisa que molts contagis de grip i altres virus respiratoris «s’haurien pogut evitar si ens haguéssim posat la mascareta». En definitiva, insisteix que des del govern s’hauria d’haver «reforçat» el missatge de la importància de la prevenció. «Ara ja és tard», manifesta.