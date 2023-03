Tenir una dieta saludable implica que estem prenent totes les vitamines necessàries per a mantenir les vista en perfecte estat, més els aliments rics en zinc

Una bona alimentació és essencial per a mantenir una bona salut. No tan sols parlem de prevenció del sobrepès, de la diabetis o del càncer, sinó que una part fonamental del nostre organisme també es beneficiarà: els ulls.

Tenir una dieta saludable implica que estem prenent totes les vitamines necessàries per a mantenir la vista en perfecte estat.

I d'entre totes elles, els especialistes del servei d'Oftalmologia de l'Hospital Universitari General de Catalunya ens expliquen quines són les que influeixen més en la salut visual.

Són les vitamines A, C, D o E.

En quins aliments les podem trobar? Els oftalmòlegs d'aquest centre hospitalari enumeren algun dels principals aliments, sobretot fruites, verdures i olis vegetals, que contenen aquestes vitamines en quantitats suficients.

La importància de la vitamina A en la visió

La importància de la vitamina A pel que fa a la visió radica en el fet que aquest nutrient genera retinol:

"Un compost químic que contribueix a la formació de la retina i que ajuda a mantenir sana la conjuntiva.”

Gràcies a això, prevé complicacions com la síndrome de l'ull sec, la ceguesa nocturna i les cataractes i ajuda en la recuperació d'unes certes patologies com les infeccions bacterianes.

I quins aliments contenen vitamina A? Doncs els següents:

- Aliments amb betacarotens, luteïna i zeaxantina. Darrere d'aquests noms estan les fruites i verdures de colors verd, taronja i groc com:

Espinacs

Enciam

Bledes

Escarola

Api

Alvocat

Cols

Brots

Fesol tendre

Carabassa

Taronja

Mandarina

Blat de moro

Préssec

Pastanaga

Meló

Mango

- En l'apartat dels aliments d'origen animal, rebrem l'aportació d'aquesta vitamina a través del consum de:

Llet i derivats lactis

Ous

Fetge

El poder antioxidant de la vitamina C

És un ingredient molt demandat en l'àmbit de la cosmètica pels seus efectes antioxidants i com a captador de radicals. Però són precisament aquestes característiques les que fan que la vitamina C protegeixi el cristal·lí dels ulls contra l'opacificació.

“També evita la degeneració del teixit conjuntiu, accelera la curació de malalties, és beneficiosa en casos de retinopatia diabètica i redueix el risc de cataractes o la vista ennuvolada”, afegeixen els especialistes en oftalmologia de l'Hospital Universitari General de Catalunya.

Per a beneficiar-nos d'ella els aliments que hem de consumir són fruites i verdures, especialment:

Taronja

Mango

Kiwi

Maduixes

Pebrot

Julivert

Espàrrecs

Bròcoli

Coliflor

La vitamina D també és bona per a la vista

Clau a l'hora d'ajudar l'organisme a absorbir el calci, la vitamina D també ajuda a preservar les funcions visuals de la retina, prevé la degeneració macular i protegeix els ulls d'inflamacions.

A més de prendre el sol, la podem trobar en determinats aliments. En concret en aquells que són rics en àcids grassos omega 3, com:

El fetge de vaca o pollastre

El peix blau com a anxoves, verat, tonyina, aladroc, sardina o salmó

Els lactis enters

El rovell dels ous

Aliments rics en vitamina E

L'última de les vitamines imprescindibles per a la salut visual és la vitamina E. Segons expliquen els especialistes de l'Hospital Universitari General de Catalunya “és la vitamina que té majors propietats antienvelliment pel que prolonga el bon estat de la vista”.

De fet, es troba en elevades concentracions en la retina i redueix el risc de patir DMAE (degeneració macular associada a l'edat).

I on la trobem? Doncs en diversos aliments:

Pa integral

Olis vegetals, com el d'oliva

Fruits secs (avellanes, ametlles, nous…)

Llavors de soja i gira-sol

Alvocats

Maduixes

Zinc: altres aliments beneficiosos per a la vista

A més de les vitamines hi ha un altre nutrient, el zinc, que aporta nombrosos beneficis per a la vista. Ajuda a l'absorció d'unes certes vitamines com l'A i a evitar la degeneració macular i la seva deficiència pot produir alteracions en la visió o dificultat per veure en la foscor.