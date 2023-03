El bon estat d'un aliment és fonamental per consumir-lo sense causar possibles problemes de salut. Per aquesta raó, et volem explicar què has de fer abans de beure un got de llet d'un brick dubtós, ja sigui perquè ha passat molt de temps obert o per desprendre una aroma una mica desagradable. Pren nota, perquè les persones que prenen llet en mal estat poden patir vòmits, diarrea, dolor abdominal, febre i mal de cap, en els casos més lleus.

Com saber si la llet es troba en bon estat En primer lloc, quan la llet desprèn una olor desagradable, gairebé nauseabunda i molt àcida, vol dir que la llet es troba en mal estat i has de llençar-la a les escombraries immediatament. Quan tens dubtes i aboques la llet en un got, has de comprovar-ne la textura: si és suau, consistent i no té grumolls, es troba en bon estat. En canvi, si és greixosa i sembla tallada l'has de llençar. El color és també un indicatiu de l'estat de la llet: ha de ser blanca. Per això si trobes un color grogós o marronós, no te la beguis. Evidentment, com més temps estigui un bric de llet a la nevera, més risc existeix que es faci malbé. Per tant, fes cas a les recomanacions del fabricant i consumeix-la abans de la data indicada.