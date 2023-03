Avui en dia el sushi s'ha convertit en un dels plats internacionals amb més presència a tot arreu. Pràcticament podem comptar amb un restaurant de menjar japonès a totes les ciutats de Catalunya i la resta del món.

Si bé és cert, acostumen a patir algunes variacions a les receptes originals per acostar les peces al menjar occidental i caiem en alguns errors que, per descomptat, no hauríem de cometre.

El primer error de tots requereix una mica d'entrenament per corregir-lo. Es tracta de la utilització dels característics bastonets de fusta, hem d'acostumar-nos com més aviat millor i no utilitzar sota cap concepte la forquilla. Un altre dels errors més comuns és abusar de la salsa de soja, no totes les peces de sushi han de mullar-se amb salsa i, de fer-ho, has de mullar lleument la peça de peix, i no l'arròs.

Una altra cosa amb què també hem de controlar la quantitat és amb el Wasabi, a més d'afectar al gust del sushi aquesta pasta verda és molt picant, per la qual cosa convé consumir-la amb compte. Solem barrejar-la amb la salsa de soja, però els experts recomanen no fer-ho.

Finalment, un consell evident però que ens sorprendríem amb la quantitat de gent que comet aquest error. De cap manera cal separar l'arròs del sushi, la peça està dissenyada i cuinada per consumir-la en conjunt, així que no separis els ingredients i gaudeix d'aquesta menja en la seva totalitat.