El cafè està considerat per molts com un producte imprescindible per afrontar un dia. Des que es desperten fins a la nit, els amants de la cafeïna troben un moment per prendre’s la tassa que els mantingui desperts. No obstant, fer un ús abusiu d’aquesta substància estimulant pot repercutir negativament en l’organisme, i causar dependència i multitud d’alteracions, entre les quals figura l’insomni.