L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) va avisar aquest dijous de la presència de gluten en uns caramels de goma de la marca Chupa Chups. L’alerta alimentària és «exclusivament per a persones amb al·lèrgia o intolerància al gluten», que no està inclòs en l’etiquetatge del producte.

L’article amb traces de la proteïna es diu Sour Mini Tubes, en concret el lot L2082 amb data de consum preferent 02/24. Segons l’AESAN, es va distribuir inicialment a Navarra, tot i que no es descarta que s’hagi venut en altres comunitats autònomes.

Es recomana a les persones amb problemes derivats de la ingesta de gluten que s’abstinguin de consumir-lo, com a mesura de seguretat. El consum d’aquest producte no comporta cap risc per a la resta de la població.