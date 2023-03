Un dels problemes més comuns entre els homes és la caiguda dels cabells, un procés natural amb el pas dels anys que obliga moltes persones a anar al metge a buscar una solució a curt o mitjà termini. L'alopècia és també un dur trànsit per a alguns nois, i encara que els miracles no existeixen, sí que hi ha productes 'miraculosos' que poden frenar la caiguda. Un d'aquests te'l presentem a continuació, i el pots trobar a Mercadona:

El tall de cabells antiedat que realça el rostre i es recomana entre els 30 i els 60 anys Sèrum anticaiguda Men Deliplus: característiques i preu Aquest Sèrum Anticaiguda Men Deliplus amb ginseng i cafeïna és un producte que estimula i enforteix el cuir cabellut gràcies a aquests dos ingredients dels quals es compon. El ginseng, d'una banda, estimula la circulació sanguínia al nostre cuir cabellut: és a dir, nodreix i enforteix les arrels, els fol·licles pilosos i les arrels. També fomenta el creixement natural i evita que aquest cabell nou es debiliti.

al nostre cuir cabellut: és a dir, nodreix i enforteix les arrels, els fol·licles pilosos i les arrels. També fomenta el creixement natural i evita que aquest cabell nou es debiliti. La cafeïna ajuda a l'enfortiment dels fol·licles pilosos. I el preu? El Sèrum Anticaiguda Men Deliplus amb ginseng i cafeïna costa 6,95 euros i es comercialitza en un petit envàs de 100 ml.