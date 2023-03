Segons dades oficials de la Generalitat de Catalunya, l'any 2021 hi havia comptabilitzades 6.492 persones amb una minusvalidesa física-intel·lectual. Aquestes dades van creixent, a l'hora que també es van trobant diverses eines i recursos per tal de facilitar a aquestes persones el seu dia a dia. La veritat és que hem de destacar que hi ha diversos graus dins el síndrome i que depèn molt de la família i dels recursos que tenen o es facilitin per tal de poder fer una bona integració social, intel·lectual i laboral.

Totes les persones afectades pel síndrome de Down tenen diverses característiques físiques molt similars. Alguna d'aquestes característiques pot fer que en algun moment no se sentin del tot còmodes i per això és molt important donar les gràcies a les famílies i a les associacions que treballen diàriament perquè aquestes persones se sentin bé i puguin complir amb els seus somnis. Actualment, hi ha diverses associacions que faciliten la integració social i laboral d'aquestes persones, segons el seu grau de minusvalidesa. Hi ha persones amb el síndrome que són molt eficients intel·lectualment i d'altres que ho són molt, físicament. Per això, és molt important que sempre busquem un moment per veure totes les perfeccions que tenen els nostres companys, fills, germans o nets amb síndrome de Down. Feliç dia!