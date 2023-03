El consum diari de peix és un repte que molts nutricionistes tenen, però realment és bo menjar-ne cada dia? Hem de tenir en compte que el consum de carn vermella està molt estès, però cada vegada hi ha més reticència al seu consum. El salmó és un peix blau que té diverses propietats i ens ajuda a estar millor i a evitar diverses malalties, però és bo menjar-ne cada dia? Coneix les seves característiques nutricionals i decideix què necessita el teu cos.

El salmó té un alt contingut en Omega-3 i preveu malalties cardiovasculars; així que, podríem dir que és un aliment que mai hauria de faltar en la nostra dieta. Aquest peix prové de rius i llacs de la zona nòrdica, però, també el podem trobar en piscifactories d'arreu del món. Les diferències a l'hora de menjar-ne un o altre són molt evidents.

El salmó de riu o llac (salmó salvatge):

Molt més natural La seva carn té un color més clar Té una mida més petita Té una textura tendra

Tot i que, malauradament n'hi ha poc.

En canvi, el salmó de piscifactoria és menys recomanable pel tractament que els hi donen per alimentar-los (pinso, antibiòtics...), per exemple, però és el que més abunda.

Afegir el salmó a la nostra dieta ens pot ajudar a reduir els nivells de colesterol dolent i a augmentar el bo, gràcies a les seves característiques nutricionals. A més a més, ens ajuda a augmentar la serotonina pel seu alt contingut en triptòfan. Es recomana menjar-lo entre 2 i 4 vegades per setmana perquè és una font directa de magnesi, seleni, calci, ferro, fòsfor i iode. Tot i que, si tenim l'àcid úric alt està prohibidíssim menjar-ne de forma reiterada, ja que ens pot desencadenar en un atac de gota.

Així doncs, què passa si en consumeixo a diari? Si menges salmó cada dia i estàs sa com un roure, no et passarà res, únicament aconseguiràs mantenir el teu colesterol a ratlla i a tenir una salut de ferro. Tot i que, hi ha professionals que recomanen no menjar-ne diàriament perquè pot acumular grans quantitats de substàncies tòxiques que poden arribar a produir càncer. En canvi, si el menges i tens l'àcid úric alt, segurament, acabis hospitalitzat amb un quadre greu de gota. Així doncs, cuida la teva salut i menja variat per tal de mantenir un cos i una ment sans.