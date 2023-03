La relació que hi ha entre l'estil de vida i el càncer de mama està cada cop més sostinguda per l'evidència científica. Resultats de l'estudi EpiGEICAM , un dels estudis epidemiològics més grans en càncer de mama realitzats al nostre país, revela que la dieta mediterrània en les dones espanyoles podria reduir el risc de desenvolupar un tumor de mama fins a un 30% i que el risc de les dones amb una vida sedentària de patir aquest tipus de tumor és un 71% més gran que les que compleixen les recomanacions d'exercici físic.

Així ho ha explicat la doctora Marina Pollán, directora del CIBER d'Epidemiologia i Salut Pública (CIBERESP), co-coordinadora del Grup de Treball de GEICAM de Tractaments Preventius, Epidemiologia i Càncer Heredofamiliar i membre de la Junta Directiva de GEICAM, és una organització sense ànim de lucre que lidera la investigació acadèmica del càncer de mama a Espanya. Ha realitzat més de 100 estudis en què han participat més de 66.000 dones i homes. Actualment, està formada per més de 900 experts de més de 200 hospitals espanyols.

En el marc del XV Simposi Internacional del Grup GEICAM de Recerca en Càncer de Mama, que se celebra fins al 24 de març a Sevilla i que ha reunit en una xifra d'aproximadament 900 especialistes implicats en l'abordatge d'aquesta malaltia, la doctora Marina Pollán ha ressaltat que fa anys que en el seu grup posen de manifest el paper de la dieta i l'exercici físic en el risc de desenvolupar càncer de mama.

L'oli d'oliva

EpiGEICAM és un dels majors estudis epidemiològics en càncer de mama realitzats a Espanya, analitza les dades i els hàbits de 1.017 dones recentment diagnosticades d'aquest tipus de càncer, per comparar-los amb els de 1.017 més sense la malaltia. Les darreres anàlisis d'aquesta investigació donen nova informació, com que el consum d'oli d'oliva verge , cuinat i cru, té un efecte protector davant del càncer de mama.

Les investigacions impulsades per GEICAM també han aportat recentment llum al coneixement sobre l'efecte del consum d'alcohol, que pot suposar una contribució des del punt de vista de salut pública. "Els resultats d'una subanàlisi d'EpiGEICAM indiquen que l'alcohol, especialment el que es consumeix a l'adolescència, està associat a un risc més gran de desenvolupar càncer de mama i que, com més quantitat d'alcohol acumulada al llarg de la vida, més gran és el risc, subratlla la doctora Pollán.

Fruites i verdures

Des d'aquest grup de recerca indiquen que l'estudi Health EpiGEICAM , publicat recentment a la revista Cancers, també dona resultats que indiquen que les dones supervivents de càncer de mama, 10 anys després del diagnòstic, “presenten un compliment moderat de les recomanacions internacionals per a la prevenció del càncer, mostrant una major adherència a la recomanació de seguir una dieta rica en fruites i verdures i una adherència força menor a la limitació del consum de carns vermelles i processades”.

Les dades "són de gran interès per a la seva integració en programes de prevenció del càncer, on l'avaluació periòdica del grau d'adherència a les recomanacions pugui ajudar a valorar l'efectivitat dels programes esmentats i facilitar la personalització de l'atenció a les supervivents de càncer de mama”, apunta, per la seva banda, la doctora Natalia Cahavarria, de l'Hospital Jerez de la Frontera (Cadis) i co-coordinadora del Simposi.

Investigació acadèmica

GEICAM ha realitzat, des de la seva fundació el 1995, una destacada aportació científica, apostant per línies de recerca específiques dels principals subtipus de càncer de mama. "En el cas del càncer de mama triple negatiu -el més agressiu i el que compta amb menys alternatives terapèutiques-, vam ser el primer grup que va fer un estudi adjuvant específic en aquesta població (amb l'estudi GEICAM-CIBOMA). Actualment, seguim la mateixa línia de treball, amb estudis específics en tumors luminals, HER2-positius i triple negatius”, indica el doctor Miguel Martín, president del grup.

Gràcies a la investigació, s'ha aconseguit que més del 80% de pacients amb càncer de mama superin la malaltia

Gràcies a la investigació, s'ha aconseguit que més del 80% de pacients amb càncer de mama superin la malaltia. En les darreres dècades, s'han produït importants avenços científics i els investigadors han aconseguit fer realitat el tractament personalitzat, gràcies al coneixement més gran de la patologia del tumor, amb la identificació de subtipus tumorals que ha permès utilitzar tractaments dirigits, destaquen.

Per a un altre dels coordinadors d'aquesta cita científica, el doctor Fernando Henao, oncòleg mèdic a l'Hospital Universitari Verge de Macarena, de Sevilla, “altres factors que han influït en l'augment de la supervivència són, a més de les innovacions terapèutiques, amb tractaments dirigits i de menor toxicitat, molts per via oral per prevenir els efectes secundaris i evitar visites a l'hospital, els programes de detecció primerenca i les tècniques de diagnòstic en càncer hereditari, que pateixen entre el 5 i el 10% dels pacients”.