Un grup de professionals de l'Hospital Clínic de Barcelona, experts en addiccions, ha consensuat que el consum de cinc o més porros a la setmana implica un risc per a la salut. Tot i així, hi ha poblacions on qualsevol consum, per poc freqüent i intens que sigui, implica un risc significatiu per a la salut. Per exemple, menors de 21 anys, embarassades i dones lactants, persones que pateixen malalties físiques (problemes cardíacs i respiratoris entre d'altres) o mentals (psicosi, depressió, trastorn bipolar, trastorns d'ansietat, addicció, entre d'altres). Els especialistes alerten que bona part de la població té falses creences sobre els suposats beneficis del cànnabis.

Els experts participants són professionals de la salut mental, salut pública, atenció primària i investigadors que han investigat o treballat en el consum de risc d’alcohol o en la prevenció i el tractament dels problemes derivats del consum de cànnabis. Es tracta de Mercè Balcells, responsable de la Unitat de conductes addictives del Clínic Barcelona, Hugo López, cap del grup d'Adiccions d'IDIBAPS i vicepresident de Socidrogalcohol, Laura Nuño, psicòloga clínica, i Clara Oliveres, psiquiatre i investigadores del mateix grup. El consens s'ha realitzat seguint la metodologia científica de consens Delphi, per la qual cosa els participants ho han fet de manera anònima. Els resultats d'aquest consens són encara preliminars, però estan alineats amb altres consensos com el canadenc. Actualment, un 3,7% dels espanyols consumeixen cànnabis diàriament o gairebé diàriament. Això implica que aquest percentatge de la població té un patró de consum d'elevat risc per a la salut. A més, un 15% de la població espanyola d'entre 15 i 64 anys i un 11% dels adolescents (14-18 anys) pensa que consumir cànnabis no té conseqüències sobre la salut. Aquesta baixa percepció de risc, sumat a fonts d'informació poc fiables o directament amb interessos comercials, dificulta que la població tingui accés a missatges de salut creïbles i basats en evidència científica. Espanya és el país de la UE amb més consum de cànnabis l'últim mes (9% de la població) i al costat de Luxemburg i Portugal, un dels països amb més percentatge d'usuaris diaris o gairebé diaris de cànnabis, patró de consum de més risc. L'edat mitjana de l'inici de consum de cànnabis està per sota dels 15 anys, segons un enquesta del 2021 amb estudiants de secundària, una edat en què el cervell està en ple desenvolupament i on el consum pot ser més perjudicial. Un 14,2% dels espanyols d'entre 15 i 34 anys han consumit cànnabis almenys una vegada a l'últim mes, xifra que puja al 15,9% entre els 15 i 24 anys. És la prevalença més elevada de tota la Unió Europea. Els punts clau sobre els riscos del consum de cànnabis que cal transmetre a la població, segons aquest grup de professionals de la salut experts addiccions, són quatre. El consum de cànnabis no és innocu. Encara que se n'hagi plantejat la utilitat com a tractament per a algunes malalties, els fàrmacs utilitzats fora de la prescripció i el control facultatiu també suposen un risc per a la salut, i en aquest cas, a més, l'evidència de la seva utilitat és escassa. Les persones amb problemes de salut mental empitjoren el benestar i la patologia amb el consum de cànnabis. Això és així, encara que inicialment puguin sentir un alleugeriment temporal. Això també passa amb altres substàncies com l'alcohol. El consum de cànnabis també té riscos sobre la salut física, especialment quan es barreja amb tabac, ja que provoca problemes cardíacs i pulmonars. Per últim, asseguren que cap quantitat de cànnabis és totalment segura. Així, diuen que si s'acaba consumint, s'intenti no fer abans del 21 anys, que no tingui més d'un 10% de THC i que el consum sigui inferior a 5 unitats de porro estàndard a la setmana. Com menys millor. Si la persona té algun factor de risc, cal evitar qualsevol ús. Els professionals de les addiccions, que aquests dies es reuneixen a Granada a les Jornades Nacionals i al cinquè Congrés Internacional de Socidrogalcohol, mostren la seva preocupació pel que fa al consum de risc d'aquesta substància. Hugo López, explica que el consum de risc “és el patró de consum de substàncies, en aquest cas cànnabis, que encara que la persona no pateixi un trastorn per consum de ni tingui conseqüències sobre la salut física o mental, comporta una alta probabilitat de presentar aquestes conseqüències o trastorn en un futur”. Mercé Balcells afegeix que "el consum de risc es defineix en funció de la quantitat i la freqüència d'ús". “A més, qualsevol consum de cànnabis de més del 10% de THC és un consum de risc, així com conduir sota els efectes del cànnabis o fer-ho si hi ha antecedents familiars de trastorns mentals. El consum de cànnabis juntament amb altres drogues, incloent-hi alcohol, també implica un consum de risc”, ha argumentat el doctor López. Una de les preocupacions principals dels professionals és precisament el consum de cànnabis d'alta potència en edats primerenques. I és que el contingut de THC (component amb potencial addictiu) ara és més potent que fa 20 anys. També preocupa el consum de cànnabis en adolescents, adults joves i persones amb problemes de salut mental. La prevenció és clau perquè la població conegui els riscos reals del consum, diuen. "La prevenció ha de ser universal (per a tota la societat), basada en l’evidència i allunyada de discursos sensacionalistes. En definitiva, cal que sigui creïble, coherent i sòlida. La prevenció en grups específics de població, joves o persones amb problemes de salut mental, per exemple, hi té un paper rellevant”, explica Balcells. López afegeix que cal "millorar l'alfabetització en salut respecte al cànnabis, és a dir, la capacitat d'adquirir informació fefaent i útil, i integrar-la al sistema de pensament propi. També cal millorar les condicions de vida de la població que predisposen a patir una vulnerabilitat al consum de substàncies, en aquest cas cànnabis, així com reduir els estímuls externs que promouen consum de cànnabis”.