L'ou és un dels ingredients principals de molts plats i no pot faltar a cap cuina. Tot i això, com molts altres aliments, pot resultar difícil determinar si estan en mal estat. No obstant, avui us porto un truc infal·lible per saber l'estat dels ous sense obrir-los.

La manera més fàcil de determinar l'estat d'un ou sense obrir-lo és molt senzilla. Per comprovar-ho, l'únic que hem de fer és submergir-lo en un got d'aigua. Si l'ou flota a la superfície vol dir que està dolent i que no és segur per al consum. Aquesta tècnica és molt fiable, ja que a mesura que l'ou perd frescor, la closca va adquirint més porus i comença a surar. En canvi, si l'ou s'enfonsa vol dir que aquest no és el cas i que està en bon estat. Finalment, si triga una mica a pujar a la superfície, vol dir que està a prop de la data d'expiració i l'hem de menjar com més aviat millor. A més de l'anterior truc, també hi ha altres elements que cal tenir en compte a l'hora de determinar si un ou està en bon estat. En primer lloc, sempre podem consultar la data de caducitat del paquet per guiar-nos. Un altre punt que hem de comprovar és la closca, ja que, si està trencada o presenta fissures, podem estar davant d'un producte en mal estat.