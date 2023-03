Un grup de professionals experts en addiccions, coordinat per l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (Idibaps) de l’Hospital Clínic, ha consensuat que el consum de cinc o més porros a la setmana implica un risc per a la salut.

Els professionals, entre els quals es troba la responsable de la unitat de conductes addictives del Clínic, Mercé Balcells, i el cap del grup d’Adiccions d’Idibaps, Hugo López, venen d’àrees de la salut mental, la salut pública, l’atenció primària o la investigació en addicions i consum d’alcohol i cànnabis. Segons han explicat, el consens s’ha realitzat seguint la metodologia científica de Delphi, per la qual cosa els participants han respost de forma anònima.

A través d’aquesta metodologia, han determinat que el consum de risc es produeix a partir de cinc o més porros a la setmana, però han advertit que hi ha perfils en què qualsevol consum, per poc freqüent que sigui, implica un risc significatiu per a la salut.

Entre aquests perfils, els experts han destacat els menors de 21 anys, les persones embarassades i les dones lactants i les persones que pateixen malalties físiques (problemes cardíacs i respiratoris entre d’altres) o mentals (psicosi, depressió, trastorn bipolar o trastorns d’ansietat).

Actualment, un 3,7% dels espanyols consumeixen cànnabis diàriament o gairebé diàriament, i un 11% dels adolescents (entre 14 i 18 anys) pensa que el seu consum no té conseqüències sobre la salut, segons l’Enquesta sobre ús de drogues en ensenyaments secundaris a Espanya (Estudes) del 2021.

Les dades més elevades a la UE

A més, l’Hospital Clínic ha recordat que l’edat mitjana de l’inici de consum de cànnabis se situa per sota dels 15 anys, segons l’enquesta Estudes 2021, i un 15,9% dels espanyols entre 15 i 24 anys han consumit cànnabis almenys una vegada a l’últim mes, «la prevalença més elevada de tota la Unió Europea», segons l’estudi.

«Hem de millorar l’alfabetització en salut respecte el cànnabis», va considerar López en relació amb la prevenció del consum de drogues, i va afegir que «qualsevol consum de cànnabis és un risc si hi ha antecedents familiars de trastorns mentals, i si es combina amb altres drogues, incloent l’alcohol o es barreja amb tabac».